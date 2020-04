De Paul Tecuceanu,

„Nu mai am bicicletă și regret asta. Aș comanda online, dar dacă nu am primit bani de trei luni, ce să fac? Eu, de când am venit la Astra, nu am primit niciun ban.

Părerea mea e că trebuie să primim până în mai și apoi vedem ce soluție găsim. Nu știu, patronul a plecat și nu răspunde. Chiar dacă vorbim cu președintele, este foarte greu. Patronul decide și trebuie să așteptăm răspuns. Nimeni nu știe unde e patronul”, a declarat, la Pro X,

Takayuki Seto.

În vârstă de 34 de ani, Takayuki Seto a evoluat, până acum, pentru Osmanlispor, Ventforet Kofu, Rigas și Astra Giurgiu În acest moment, mijlocașul nipon este cotat la 300.000 de euro, conform site-ului de specialitate transfermarkt.com.

