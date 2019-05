Transferurile lui Dinamo pentru sezonul 2019-2020. Vine scoțianul Ziggy Gordon. Rednic nu-i vrea pe Marc, Ropotan și Teixeira

În schimb, ”Puriul” a anunțat că-l vrea pe fundașul scoțian Ziggy Gordon, 26 de ani.

”99% vine Ziggy. E posibil să vină zilele astea și să semneze. Nu vor veni mai mult de 4-5 jucători. Vreau să completez lotul cu 2-3 jucători împrumutați. Vom vedea cine pleacă. Se pot întâmpla multe. Totul depinde de evoluția lor. Vreau să plec în Spania cu 90% din lotul cu care voi juca sezonul viitor. Restul de 10% înseamnă jucătorii care vor veni sub formă de împrumut”, a declarat Rednic, la conferința de presă.

Gordon a jucat 40 de meciuri în acest sezon pentru Hamilton, echipă la care a fost crescut. A mai jucat în Polonia, la Jagiellonia și Pogon Siedlce.

”Nu îl vreau nici pe Marc, nici pe Ropotan. Sunt jucători buni, au mai fost la Dinamo, dar nu sunt pe lista mea. Văd că tot apar. Eu am spus că fac eforturi să îl păstrez pe Mandanda şi am văzut că azi a apărut că pleacă. Eu nu o să discut. Sunt discuţii cu unii jucători, nu vor veni mai mult de patru-cinci până pe data de 17, când începem pregătirea, după care vreau să completăm lotul cu 2-3 împrumutaţi. Şi nici nu vor pleca 9 jucători. Mai sunt trei meciuri, se pot întâmpla multe, se pot schimba multe lucruri, depinde foarte mult de evoluţia lor. Eu vreau să plec în Spania cu lotul complet în proporţie de 90%. Iar 10% vreau să aduc jucători sub formă de împrumut, cu calitate, care să facă diferenţa şi să creeze concurenţă în lot. Cu tot respectul pentru Teixeira, dar nu îmi l-aş dori la Dinamo. L-am avut la Petrolul, e un jucător foarte bun, dar are şi el o vârstă”, a declarat Rednic într-o conferinţă de presă.

Tehnicianul a menţionat că jucătorii de la echipele care retrogradează au pretenţii foarte mari în momentul în care se pune problema unui transfer la Dinamo.

”Nu sunt scumpi jucătorii de la echipele care retrogradează, dar le creşte cota când e vorba să ajungă la Dinamo. Adică vin de la echipe la care nu au fost plătiţi şi se chinuiesc şi plâng că nu au bani nici de benzină şi când vin la Dinamo le creşte cota”, a mai spus Mircea Rednic, care visează la Constantin Budescu (Al Ahli, Arabia Saudită).



