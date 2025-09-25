Echipa Israelului ar avea meciuri în deplasare împotriva Norvegiei și Italiei

Această mișcare vine cu două săptămâni înainte ca echipa masculină a Israelului să-și reia campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, cu meciuri în deplasare împotriva Norvegiei și Italiei.

Nu este clar dacă FIFA, organismul mondial al fotbalului, va susține excluderea Israelului, având în vedere relațiile strânse dintre liderul FIFA, Gianni Infantino, și administrația Trump.

Sprijinul administrației Trump pentru organizarea Cupei Mondiale și procesarea vizelor pentru jucători, oficiali și potențial sute de mii de fani vizitatori este considerat esențial pentru ca FIFA să livreze un turneu de succes în SUA, Canada și Mexic anul viitor.

Pedro Sanchez a cerut interzicerea Israelului de la evenimentele sportive

Apelurile de excludere a Israelului din fotbal și alte sporturi s-au intensificat în ultimele săptămâni, pe fondul indignării față de bilanțul umanitar al campaniei militare din Gaza. Săptămâna trecută, premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat că Israelul ar trebui interzis de la evenimentele sportive internaționale, la fel ca Rusia, care a fost exclusă după invazia Ucrainei în 2022.

Recomandări Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”

UEFA și președintele său Aleksander Ceferin au semnalat o poziție mai dură față de Israel luna trecută, când bannere cu mesajul «Stop Killing Children. Stop Killing Civilians» au fost amplasate pe teren înaintea meciului Supercupei dintre Paris Saint-Germain și Tottenham la Udine, Italia.

Potrivit AP, ministrul israelian al sporturilor și culturii, Miki Zohar, premierul Benjamin Netanyahu și președintele federației de fotbal din Israel, Moshe Zuares, lucrează „intensiv în culise” pentru a bloca eforturile de excludere a Israelului din UEFA.

„Pasul corect acum este să acționăm responsabil cu profesioniștii și să nu facem declarații, și așa acționează toate părțile implicate în eforturi. Vom aborda acest lucru mai târziu”, a declarat biroul lui Zohar.

Criticii răspunsului Israelului după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 au indicat în mod constant suspendarea Rusiei de către FIFA și UEFA la câteva zile după invazia militară a Ucrainei în februarie 2022.

Și Rusia a fost suspendată de FIFA și UEFA

Săptămâna trecută, Israelul a fost acuzat de comiterea unui genocid în Gaza de către o comisie de anchetă mandatată de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.

Interdicția Rusiei a fost determinată și de refuzul unui număr mare de federații membre UEFA de a juca meciurile programate împotriva adversarilor ruși, inclusiv Polonia, care urma să meargă la Moscova pentru un play-off de calificare la Cupa Mondială 2022.

Nicio echipă națională sau de club din Europa nu a refuzat până acum să joace împotriva unui adversar israelian, deși liderii fotbalului din Norvegia și Italia și-au exprimat public îngrijorarea în ultimele săptămâni.

Federația norvegiană de fotbal s-a angajat să doneze profiturile din vânzarea biletelor pentru meciul din 11 octombrie de la Oslo pentru munca umanitară în Gaza a organizației Medici Fără Frontiere.

Atât Gabriele Gravina din Italia, cât și Lise Klaveness din Norvegia sunt membri aleși ai comitetului executiv UEFA care ar putea vota suspendarea Israelului. Zuares, președintele federației israeliene de fotbal, face de asemenea parte din acest comitet.

Decizia UEFA ar putea avea implicații majore pentru fotbalul israelian și ar putea stabili un precedent pentru alte organizații sportive internaționale în abordarea conflictelor geopolitice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE