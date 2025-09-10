Atmosferă tensionată pe stadionul din Belgrad

Pe stadionul Rajko Mitic din Belgrad, atmosfera a fost tensionată. S-au auzit scandări împotriva independenței Kosovo, iar un suporter a încercat să deranjeze jucătorii englezi cu un laser. Din cauza comportamentului suporterilor la meciul anterior cu Andorra, 15% din stadion a fost închis.

Cel mai grav incident a avut loc în sectorul 4 al stadionului. Unii suporteri sârbi, nemulțumiți de prestația echipei, au început să scandeze împotriva președintelui Aleksandar Vučić. Imediat, oameni în tricouri negre au atacat protestatarii, inclusiv copiii.

Situația în tribune

Conform Telex, mulți părinți și-au luat copiii și au părăsit stadionul înainte de finalul meciului. Unii copii au sărit peste barierele de beton pentru a scăpa, iar agenții de securitate au permis familiilor să se refugieze în zone restricționate.

Jandarmeria a intervenit pentru a opri violențele.

Contextul protestelor din Serbia

În Serbia, de la 1 noiembrie 2024, de când s-a prăbușit acoperișul gării din Novi Sad, au loc proteste frecvente, adesea cu sute de mii de participanți, conduse de studenți și liceeni. Inițial, aceștia cereau identificarea vinovaților accidentului care s-a soldat cu 16 morți și publicarea documentelor referitoare la renovarea gării, însă, după ce solicitările nu au fost îndeplinite, acum încearcă să obțină și convocarea alegerilor anticipate.

Cu timpul, protestele s-au extins. Deși pașnice la început, din iunie autoritățile au început să intervină dur.

