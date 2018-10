Un club din Austria oferă spectatorilor majori vouchere pentru vizite la un bordel

Fiecare suporter care a împlinit 19 ani și care va asista la partida respectivă va primi un voucher ce poate fi folosit pentru achiziționarea de băuturi în bordelul „Inkognito”, aflat în apropierea stadionului.

Oferta a fost postată, miercurea trecută, pe pagina de Facebook a clubului SV Gössendorf, dar între timp a fost scoasă, din cauza reacțiilor negative. Cu toate acestea, oficialii grupării austriece nu au renunțat la ideea împărțirii de vouchere.

„Oferta noastră este de actualitate. Considerăm că nu am jignit pe nimeni. Faptul că avem un bordel ca sponsor principal nu este văzut cu ochi buni de federația locală. Sunt de părere că sponsorul nostru ar fi putut investi și în lucruri mai proaste decât într-un club de sport. Am avut o ofertă similară și cu doi ani în urmă, cu ocazia altui meci cu Grazer AK, dar atunci nu s-a făcut atâta vâlvă”, a declarat Andreas Waltenstorfer, citat de The Sun.

