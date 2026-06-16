Se joacă pe teren neutru

Formația antrenată de Filipe Coelho este considerată favorita certă a acestei duble manșe. Marele avantaj al Universității Craiova în această confruntare este legat de faptul că ML Vitebsk nu va putea juca meciul de pe teren propriu în Belarus.

UEFA menține restricțiile din sezoanele precedente, ceea ce înseamnă că prima manșă se va disputa pe teren neutru, fără suportul fanilor din Vitebsk.

Din punct de vedere financiar, diferența dintre cele două cluburi este uriașă. Lotul Universității Craiova este evaluat la 34,5 milioane de euro, de aproape trei ori mai mult decât cel al campioanei Belarusului, cotat la doar 12,88 milioane de euro.

Programul meciurilor

Universitatea Craiova va disputa prima partidă în deplasare, urmând ca verdictul final al calificării să se dea în fața propriilor suporteri.

Astfel, manșa tur va avea loc 7 sau 8 iulie (în deplasare / teren neutru), în timp ce jocul retur se va diputa pe 14 sau 15 iulie (la Craiova)

Deși pornesc cu prima șansă în acest prim act, oltenii vor avea viață grea dacă vor merge mai departe.

În eventualitatea unei calificări în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, Universitatea Craiova ar rata prezența în urna capilor de serie.

Acest statut de „outsider” în faza următoare le va scoate în cale un adversar mult mai puternic și mai complicat.

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