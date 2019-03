Șumi a băut apă în Ramadan

Pe lângă mirajul sutelor de mii de euro, românii sunt obligați să respecte reguli extrem de stricte, pentru că arabii sunt severi și atenți când vine vorba de propriile legi. Iar religia e sfântă pentru cei de acolo! „M-am obișnuit să antrenez jucători care nu beau nici apă și nici nu mâncau nimic la 45 de grade, pe timpul Ramadanului! Eu uitasem de asta și beam apă pe stradă, în mașină, și mă claxonau că nu e bine ce fac, să arunc sticla cu apă”, spune Șumudică.

În timpul Ramadanului, chiar dacă ești străin nu ai voie să bei apă în locurile publice și trebuie să respecți cu sfințenile legile din Arabia Saudită. Mai mult, jucătorii de acolo se trezesc zilnic dis de dimineață pentru că la 4:30 are loc prima rugăciune a zilei. Se întrerup din orice pentru acest ritual, e ceva sfânt pentru ei! Urmează totul ca la carte și nu se abat niciodată de la asta.

Interzis în Mecca

Antrenorul de 42 de ani, Ciprian Panait, a semnat de curând cu Al Batin, dar nu e la prima experiență în Arabia Saudită. A mai fost la Al Hilal și Al Raed, și povestește o întâmplare din înaintea unui meci, atunci când nu i s-a permis să intre în orașul Mecca alături de restul echipei pentru că era ortodox.

„Am avut meci cu Al Hilal la Mecca, unde se află Moscheea Sfântă, Masjid al-Haram, cea mai mare din lume. Dacă toată echipa a fost cazată în oraș, pe mine nu m-au primit! Motivul era simplu: eram ortodox! M-au cazat la Jeddah, un oraș situat la 100 de kilometri. În Mecca, în afară de musulmani, nimeni nu are ce căuta, se fac controale foarte stricte. În ziua meciului am fost luat de la hotel cu o mașină și m-au băgat direct în stadion. Am primit aprobare pentru două ore să intru în oraș, apoi m-au suit înapoi în mașină și-am plecat direct la Ryad”, povestește Ciprian.

Probleme cu poliția și o premieră la TV

Anamaria Prodan a avut probleme cu poliția religioasă, atunci când soțul ei, Laurențiu Reghecampf antrena la Al Hilal.

„Eram în mall în Ryad. Nu mi-am acoperit capul și mă plimbam liniștită. La un moment dat, m-a luat cineva de mână și m-a zguduit. Era o femeie de la poliția religioasă care vorbea cu mine în arabă. M-au obligat să-mi acopăr capul cu val. De atunci l-am purtat de fiecare dată”, spune Ana.

Aceasta dezvăluie și un episod inedit din perioada petrecută în Golf: „Eu sunt singura femeie care a vorbit la Arabia TV. Și am vorbit de fotbal. Laur era cu prințul, mâncau, și când a apărut exclusiv când am intrat în direct lui Laur i-a căzut ceașca de cafea din mână. Se speriase”.

Primul cinematograf după 35 de ani

În capitala Arabiei Saudite este un adevărat furnicar. Sunt peste 50 de mall-uri, iar până anul trecut nu existau cinematografe la Ryad! O sală nouă a fost deschisă de către o firmă americană deţinută de un multi-miliardar chinez. Primul film proiectat a fost blockbuster-ul Marvel „Pantera Neagră”. Aceeaşi companie americano-chineză va mai inaugura alte 40 de cinematografe noi în Arabia Saudită în următorii cinci ani. Până acum nu existau săli de cinema pentru că marea majoritate a filmelor nu erau potrivite cu credința islamică.

La ei se vând cămilele ca găinile la noi

La Ryad sunt vândute peste 100 de cămile în fiecare zi. După ce-a câștigat primul titlu de campion cu Al Hilal, antrenorul român, Ciprian Panait, a fost chemat de unul dintre prinții din conducerea echipei și i-a zis: „Mister, ai luat titlul, meriți un cadou din partea mea”. A primit cămilă pe care a lăsat-o în grija celor care se ocupau cu așa ceva și apoi a vândut-o cu 35.000 de dolari! Pentru cei din Arabia Saudită cămila reprezintă un simbol national, iar acestea pot ajunge să valoreze chiar și 70.000 de euro. Mai mult, în fiecare an are loc un concurs de frumuseţe pentru cămile, înfiinţat în anul 2000.

Au cenzurat reclamele din reviste

În urmă cu doi ani, oficialii din Arabia Saudită au modificat o reclamă la o piscină exterioară dintr-un catalog. Pe copii «i-au îmbrăcat» total, iar mama a fost înlocuită cu o minge cu Winnie de Pluș!

Tot ce consideră că le încalcă cultura islamică se modifică fără discuții. Inclusiv spoturile publicitare de la televizor sunt cenzurate, dar și afișele de pe străzi sau din magazine. În 2012 în Suedia s-a iscat un scadal mare după ce saudiții au șters toate femeile din catalogul IKEA distribuit în Arabia Saudită.

Citește și:

FOTO | Dinu Gheorghe își vinde vila din Primăverii cu 5 milioane de euro! Are pivniță cu ușă blindată, 10 camere, 7 băi și 10 locuri de parcare

Citește mai multe despre Anamaria Prodan, Ciprian Panait, Laurențiu Reghecampf, Marius Șumudică și Arabia Saudită pe Libertatea.