De Răzvan Mihalașcu,

Albinele au intrat pe stadion în minutul 53 al meciului disputat duminică, când echipa Young Africans îi conducea pe rivalii de la Iringa United cu scorul de 3-0.

Jucătorii celor două formații s-au trântit pe gazon pentru a nu fi înțepați de albine și apoi au fugit în afara terenului, precizează postul BBC, citat de Mediafax.

Football match halted in Tanzania after swarm of bees attacked players ??? pic.twitter.com/IcdTwhGLPv