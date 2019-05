VIDEO | Un sprinter american de 18 ani a alergat 100 metri cu 4 sutimi de secundă sub recordul lui Usain Bolt. Matthew Boling este noua senzație

Noua senzație se numește Matthew Boling, de la Houston Strake Jesuit. Prezent sâmbăta trecută la un concurs regional, desfășurat pe Challenger Columbia Stadium, atletul texan a scos un timp uluitor: 9,98 secunde. Recordul mondial la 100 metri, deținut de săgeata jamaicană Usain Bolt, este de 9,58 secunde, stabilit pe 16 august 2009, la Berlin.

BREAKING:

TX High School athlete Matthew Boling (Strake Jesuit) records the fastest 100m time in the HISTORY of HS track! pic.twitter.com/zEQnEaMC9X

— Texas Sports Life (@TXSportsLife) April 30, 2019