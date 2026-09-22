Lituania are pregătite planuri de evacuare pentru diferite scenarii de securitate generate de amenințările Rusiei, însă nu se va preda în cazul unui atac, a declarat premierul Mindaugas Sinkevičius într-un interviu acordat BBC. Oficialul a afirmat că țara se simte „în permanență amenințată”, inclusiv din cauza incursiunilor de drone în spațiul său aerian.

Premierul Lituaniei: „Nu ne vom preda”

Premierul Lituaniei, Mindaugas Sinkevičius, a declarat într-un interviu pentru BBC Newsnight că autoritățile lituaniene au pregătit planuri de evacuare pentru mai multe scenarii de securitate, în contextul tensiunilor cu Rusia.

„Nu ne vom preda dacă vom fi atacați”, a spus premierul, adăugând că Lituania este pregătită să răspundă militar.

„Vom lupta înapoi... ne vom angaja în luptă”, a declarat Sinkevičius pentru BBC.

Șeful guvernului de la Vilnius a precizat că autoritățile iau în calcul mai multe variante de evoluție a situației de securitate, chiar dacă nu toate sunt discutate public. „Ne gândim la o varietate de scenarii, nu toate sunt discutate foarte mult în spațiul public”, a spus premierul.

El a oferit drept exemplu evacuarea persoanelor vârstnice din orașe într-un mod organizat, astfel încât să fie evitate blocajele din trafic. „Ne confruntăm cu amenințări concrete, nu zilnic, dar le trăim și reprezintă o realitate pentru noi”, a afirmat Sinkevičius.

Premierul a explicat că populația Lituaniei resimte constant amenințarea Rusiei, inclusiv din cauza dronelor care pătrund în spațiul aerian al țării.

Lituania este stat membru NATO și are frontieră terestră cu enclava rusă Kaliningrad. În interviu, Sinkevičius a mai declarat că și Regatul Unit are nevoie de „o schimbare de mentalitate” în ceea ce privește apărarea, subliniind însă că Lituania este „mai aproape de graniță și mai aproape de amenințare”.

Piloți NATO au doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Lituaniei

Declarațiile premierului au fost făcute la o săptămână după ce piloți NATO au doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al Lituaniei.

Originea dronei nu a fost confirmată oficial, însă ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas, a declarat pentru BBC Newshour că aceasta a venit din direcția Belarusului, stat vecin și aliat apropiat al Rusiei.

„Datorită acțiunilor rapide și profesioniste ale forțelor lituaniene și italiene, NATO a demonstrat încă o dată că este pregătită să ne protejeze spațiul aerian. Rămânem uniți, 24 de ore din 24, în apărarea fiecărui centimetru de teritoriu NATO”, a transmis secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting.

Moscova nu a comentat incidentul.

Incursiunile de drone, tot mai frecvente în Europa

Incursiunile dronelor militare au devenit din ce în ce mai frecvente în Europa de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina. În luna mai, locuitorii capitalei Vilnius au fost obligați să se adăpostească după declanșarea unei alerte privind prezența unei drone, incident care a dus temporar la suspendarea zborurilor și a circulației feroviare.

În acest an, avioane NATO au decolat de mai multe ori pentru a intercepta drone ucrainene rătăcite care au pătruns în spațiul aerian al Estoniei și Letoniei.

Ucraina a susținut că aceste drone și-au schimbat traiectoria din cauza războiului electronic rusesc, tehnologie folosită pentru a modifica direcția de zbor a dronelor ucrainene.