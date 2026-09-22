Aris Eram a spus adevărul despre Mario Fresh la doi ani de la despărțirea dintre Alexia Eram și cântăreț. Fratele Alexiei Eram și artistul au păstrat o relație de amiciție.

Aris Eram a făcut declarații despre Mario Fresh, fostul iubit al surorii sale. Invitat în cadrul emisiunii online Sosurile lui Măruță, Aris Eram a acceptat provocarea lansată de prezentator și a vorbit deschis despre fostul iubit al surorii sale. Spre surprinderea multora, Aris și Mario au păstrat legătura, chiar dacă artistul nu mai face parte din familie.

Alexia Eram și Mario Fresh au fost împreună timp de 8 ani, despărțirea lor survenind în 2024. În prezent, fiecare este implicat în altă relație.

„Mario Fresh, nu trebuie să spun asta (n.r. - râde). Nu are nevoie Alexia să știe părerile mele, îi mai zic când mi se pare că este necesar (...) Nu îi prea place că am păstrat o prietenie cu Mario”, a declarat Aris Eram, la Sosurile lui Măruță.

La doi ani de la despărțirea dintre Alexia Eram și Mario Fresh, fratele ei și fostul iubit păstrează legătura în continuare, aspect de care creatoarea de conținut nu prea ar fi încântată. Aris recunoaște că prietenia nu mai este ca pe vremuri și că se văd rar.