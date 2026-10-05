WhatsApp lansează controlul parental pentru adolescenți, prin care părinții

pot gestiona anumite setări de confidențialitate, pot primi alerte despre activitatea din grupuri și pot limita accesul la Canale și Meta AI. Mesajele și apelurile personale rămân însă protejate.

Pot părinții să citească mesajele adolescenților pe WhatsApp?

WhatsApp introduce o nouă funcție concepută pentru a le permite părinților să supravegheze anumite aspecte ale activității copiilor lor fără să aibă acces la conversațiile private.

Funcțiile sunt opționale și pot fi configurate împreună de părinți și adolescenți. WhatsApp spune că obiectivul este ca familiile să poată discuta despre siguranța online, păstrând în același timp caracterul privat al conversațiilor.

„Părinții ne-au spus că vor să fie acolo să-i îndrume fără să le citească peste umăr”, explică WhatsApp în anunțul privind noua funcție.

Părinții nu primesc însă acces la conversațiile personale ale adolescenților.

WhatsApp precizează că mesajele și apelurile personale rămân protejate prin criptare end-to-end. Prin urmare, conversațiile nu pot fi citite sau ascultate de părinți și nici de WhatsApp.

„Chiar și cu controalele activate, mesajele și apelurile personale ale adolescentului rămân private și protejate prin criptare end-to-end”, precizează WhatsApp.

Ce pot vedea părinții în WhatsApp

Părinții pot primi notificări despre anumite schimbări și activități din contul adolescentului. De exemplu, părinții primesc alerte:

când adolescentul se alătură unui grup;

când părăsește un grup;

când un grup din care face parte crește semnificativ ca număr de membri;

când adaugă un contact;

când apar anumite modificări ale contului, precum schimbarea fotografiei de profil.

Centrul de ajutor WhatsApp precizează că părinții pot vedea activitatea disponibilă prin secțiunea de controale parentale și pot alege ce tipuri de notificări doresc să primească.

Părinții pot modifica setările de confidențialitate

Noua funcție le permite părinților să gestioneze anumite setări de confidențialitate ale contului adolescentului.

De exemplu, aceștia pot controla cine poate vedea fotografia de profil sau cine poate adăuga adolescentul în grupuri. Pot fi gestionate și anumite setări privind actualizările de stare și contactele.

Dacă adolescentul încearcă să facă o setare mai puțin restrictivă, este necesară aprobarea părintelui printr-un cod PIN stabilit de acesta.

Ce se întâmplă cu grupurile WhatsApp

Una dintre noutățile importante este posibilitatea părinților de a primi alerte privind activitatea adolescentului în grupuri.

Părinții pot fi informați când acesta intră sau iese dintr-un grup. De asemenea, pot primi o alertă atunci când un grup din care face parte adolescentul crește semnificativ.

Aceste informații le permit părinților să știe în ce tip de comunități online intră copilul, fără ca ei să primească acces la mesajele schimbate în respectivele grupuri.

Noile controale se extind și la Canalele WhatsApp.

Părinții pot alege modul în care adolescentul folosește această funcție. Pot permite accesul la toate Canalele, pot restricționa accesul la cele aprobate de părinți sau pot bloca vizualizarea Canalelor.

De asemenea, părinții pot decide dacă adolescentul are voie să creeze propriile Canale.

Ce se schimbă pentru Meta AI

Un alt element al actualizării este controlul asupra Meta AI.

Părinții pot alege între experiența standard pentru utilizatorii de 13+ și o variantă mai restrictivă, denumită „Conținut limitat”.

Această opțiune reduce tipurile de subiecte pe care adolescentul le poate aborda cu asistentul AI.

WhatsApp spune că noile controale sunt dezvoltate treptat și că acestea vor fi extinse pe baza feedbackului primit de la familii.

„Acesta este doar începutul”, transmite compania.

Un aspect important este faptul că părinții nu sunt obligați să activeze aceste instrumente.

„Părinții aleg de cât sprijin are nevoie adolescentul lor și pot ajusta sau dezactiva controalele în orice moment”, precizează WhatsApp.

Pentru utilizarea funcției, contul părintelui trebuie conectat la contul adolescentului, potrivit Centrului de ajutor WhatsApp.

Noile controale parentale sunt implementate treptat, astfel că este posibil ca funcția să nu fie disponibilă imediat în toate țările sau pentru toți utilizatorii.