100% reducere la Lidl la un produs aniversar. Ce surprize le sunt pregătite clienților în acest weekend

Lidl continuă seria surprizelor dedicate aniversării a 15 ani de activitate în România cu noi beneficii pentru clienți disponibile în aplicația Lidl Plus. Doar duminică, 11 octombrie, utilizatorii aplicației pot profita de două oferte speciale: o sticlă de Prosecco oferită cadou la cumpărături eligibile și reduceri la fructele din Piața Lidl în cadrul Happy Hours Aniversar.

O sticlă de Prosecco cadou la cumpărături de minimum 150 de lei

Printre surprizele pregătite pentru aniversare se numără și campania prin care Lidl oferă 150.000 de sticle de Allini Prosecco D.O.C. Frizzante 750 ml, disponibile doar duminică, 11 octombrie, prin aplicația Lidl Plus. Pentru a beneficia de ofertă, clienții trebuie să activeze cuponul aniversar din aplicație, să adauge produsul în coș și să efectueze cumpărături în valoare de minimum 150 de lei.

După scanarea cardului Lidl Plus la casa de marcat, reducerea pentru sticla de Prosecco se aplică automat, astfel încât produsul este oferit cadou în cadrul campaniei aniversare. Promoția este valabilă exclusiv duminică, 11 octombrie, în limita stocului disponibil.

Happy Hours Aniversar în Piața Lidl

Mai mult, tot pe 11 octombrie, Lidl pregătește o ofertă specială pentru cei care aleg produse proaspete din Piața Lidl. În intervalul Happy Hours Aniversar, disponibil doar duminică de la ora 14:00 și până la ora de închidere a magazinelor, clienții care activează cuponul dedicat din aplicația Lidl Plus beneficiază de o reducere de 15% la fructe, o oportunitate de a achiziționa produse proaspete la un preț și mai avantajos.

Cu surprize pregătite în magazine, beneficii exclusive în Lidl Plus și oferte dedicate unor categorii apreciate de clienți, campania aniversară Lidl continuă să aducă motive de sărbătoare la cumpărăturile de zi cu zi. Weekendul din 11 octombrie este încă o ocazie de a descoperi avantajele pregătite cu ocazia celor 15 ani de Lidl în România.

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