1,3 milioane de aplicări pentru joburile part time au fost înregistrate de la începutul anului și până acum. Tot mai mulți români caută variante pentru a-și suplimenta veniturile

Crește numărul românilor care se află în căutarea unei opțiuni de a-și crește veniturile lunare, joburile part time fiind, pentru mulți, principala variantă pe care o iau în calcul în acest scop. De la începutul anului și până acum, au fost înregistrate 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part time, numărul fiind cu 13% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. La

La un număr total de 27.000 de joburi cu jumătate de normă disponibile anul acesta, media aplicărilor a fost de 49 pentru fiecare poziție postată. Asta în timp ce media pentru toate joburile disponibile, inclusiv cele full time si sezoniere, este de 69 de aplicări pentru fiecare loc de muncă. „Creșterea numărului de aplicări pentru joburile part time ne arată că tot mai mulți oameni caută soluții pentru a-și echilibra veniturile. Nu înseamnă neapărat că vor să renunțe la jobul principal, ci, în multe cazuri, că încearcă să obțină un venit suplimentar fără să facă o schimbare profesională majoră. Pentru cei mai mulți, un job part time asociat unuia full time este o soluție temporară, o etapă de tranziție necesară pentru a depăși o perioadă mai complicată din punct de vedere financiar sau pentru a face o achiziție importantă”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Cele mai multe joburi part time disponibile în acest an au fost în domenii precum retail, asigurări, servicii, turism, financiar / bancar, industria alimentară și call – center / BPO. „În primul rând, cele mai multe joburi part-time sunt entry – level (nu ce mai mult de doi ani de experiență), deci, implicit, le vom regăsi în domeniile care angajează masiv candidați din acest nivel de carieră. Sunt, în același timp, domenii în care activitatea poate fi organizată în ture sau pe intervale orare flexibile și care oferă, astfel, mai multe posibilități de colaborare unor persoane care au deja un alt loc de muncă, sunt studenți sau au alte responsabilități în timpul zilei”, explică Roxana Drăghici. De altfel, 14,6% dintre aceste poziții sunt remote, ceea ce le permite angajaților să își gestioneze mai bine timpul. Este singurul segment unde angajatorii încă mențin un procent atât de ridicat de joburi remote, în condițiile în care, la nivel general, doar 4,1% din locurile de muncă postate anul acesta mai oferă posibilitatea muncii de acasă.

În ceea ce privește profilul candidaților, joburile part time atrag în primul rând persoanele aflate la început de carieră sau fără experiență. Urmează cei din segmentul mid – level (2 – 5 ani de experiență), seniorii cu mai mult de 5 ani de experiență și managerii. Domeniile spre care merg aplicările lor sunt retailul, turism, servicii, advertising / marketing / PR, industria alimentară, call – center / BPO, financiar / bancar și asigurări. Cele mai puține aplicări pentru joburi part time au mers către administrația publică și instituțiile de stat, construcții și servicii medicale. „Pentru cei aflați la început de drum, un astfel de job poate reprezenta o primă experiență profesională și o sursă de venit, în timp ce pentru angajații care au deja un job full time, principala motivație este, în aproape toate cazurile, suplimentarea veniturilor. Un alt segment important este reprezentat de persoanele care vor să facă o reconversie profesională, în condițiile în care joburile part time le permit să testeze un domeniu nou fără să renunțe imediat la sursa principală de venit”, mai spune Roxana Drăghici. Din totalul aplicărilor pentru locurile de muncă part time, aproape 20% sunt aplicări pentru joburi part time remote. „Vedem o disponibilitate tot mai mare din partea candidaților de a lucra în formule care nu presupun neapărat un program clasic de opt ore pe zi. Contextul economic îi face să fie mai pragmatici în raport cu veniturile, iar un al doilea job devine o variantă luată în calcul de tot mai mulți oameni. Un alt aspect important este legat de faptul că, în cazul joburilor part time, transparența salarială este unul dintre principalele elemente căutate de candidați. Salariul este prima informație pe care o caută și, mai departe, vor să știe câte ore vor lucra, în ce interval, dacă programul este fix sau flexibil ori dacă există posibilitatea de a lucra în weekend. Cu cât aceste informații sunt mai clare în anunț, cu atât angajatorii au șanse mai mari să primească aplicări relevante și să reducă timpul de recrutare”, conchide Roxana Drăghici.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, media salarială netă la nivel național pentru pozițiile cu jumătate de normă este de 3.000 de lei pe lună.

În acest moment, peste 18.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro, dintre care 3.300 sunt part time. Alte 9.500 de joburi sunt postate pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

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Despre eJobs

eJobs este cea mai de încredere platformă de locuri de muncă din România, prin care ai acces gratuit la zeci de mii de joburi verificate manual. Pe eJobs, toate companiile sunt verificate, ai anunțuri cu salarii afișate, joburi din toate domeniile și industriile, locuri de muncă remote și în străinătate. În plus, găsești o mulțime de articole și sfaturi de carieră, dar și un calculator salarial prin care poți vedea dacă ești plătit corect. Pentru recrutori și angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 3.5 milioane de CV-uri, precum și o mulțime de soluții de recrutare eficiente. Pe lângă anunțuri de angajare și căutarea în baza de data, prin eJobs poți avea acces în plus la campanii de recrutare digitalizată sau chiar la soluții super personalizate prin agenția de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorită eJobs, experții în resurse umane au acces la We Are HR, platforma de conținut dedicată specialiștilor în HR și managerilor.

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