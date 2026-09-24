Cea de-a XVII-a ediție a festivalului Les Films de Cannes à Bucarest revine la finalul acestei toamne. În perioada 23 octombrie – 1 noiembrie, publicul va putea urmări în premieră națională peliculele laureate la Festivalul de Film de la Cannes din acest an, alături de proiecții speciale și invitați de marcă.

În București, proiecțiile vor fi găzduite de Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului Român, Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României și Apollo 111. Ca în fiecare an, experiența festivalieră se extinde și în țară, ajungând la Timișoara (Cinema Studio și Cinema Timiș, 22-25 octombrie), Arad (Cinema Arta, 28-31 octombrie), Oradea (Cinema Palace, 29 octombrie – 1 noiembrie) și Iași (Cinema Ateneu, 6-8 noiembrie).

Premiera națională „Fjord”, noul film al lui Cristian Mungiu

Unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției din acest an este proiecția filmului „Fjord”, scris și regizat de Cristian Mungiu, producția care a adjudecat trofeul Palme d’Or la Cannes. Pe 24 octombrie, de la ora 18:00, pelicula va fi proiectată simultan în toate cinematografele partenere din București și din țară. În aceeași seară, publicul din Capitală este invitat la o proiecție de gală organizată la Ateneul Român.

De asemenea, spectatorii din Oradea vor avea parte de un alt eveniment cinematografic pe 29 octombrie, când Muzeul Țării Crișurilor va organiza o proiecție specială a operei de referință a regizorului român, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Marile titluri laureate pe Croazetă ajung pe ecranele din România

Selecția din acest an aduce pe ecranele românești drame intense, comentarii politice acide și povești umane profunde, laureate ale celor mai importante secțiuni de la Cannes.

Printre titlurile majore se numără „Minotaur”, în regia lui Andrey Zvyagintsev, distins cu Grand Prix și desemnat propunerea Franței pentru Premiile Oscar. Filmul urmărește prăbușirea personală și profesională a unui CEO rus pe fundalul războiului din Ucraina și al tensiunilor din societatea contemporană.

Iubitorii de cinema vor putea viziona și „The Dreamed Adventure”, regizat de Valeska Grisebach, peliculă premiată cu Premiul Juriului, care urmărește o căutare periculoasă în munții Bulgariei anilor ’90. De asemenea, premiul pentru Cel mai bun scenariu vine prin „A Man of His Time” (regia Emmanuel Marre), o analiză critică a ambiției politice și a compromisurilor morale din timpul regimului de la Vichy.

Trofeul pentru Regie a fost acordat ex aequo două producții de excepție: „La Bola Negra” (regia Javier Calvo și Javier Ambrossi), o dramă queer despre memoria istorică a Spaniei inspirată din opera lui Federico García Lorca, și „Fatherland” (regia Paweł Pawlikowski), un road movie subtil despre relația dintre scriitorul Thomas Mann și fiica sa, Erika, în Germania aflată în ruine după Războiul Rece.

Pe lista premierelor se mai află „Soudain” (regia Ryūsuke Hamaguchi), ale cărui protagoniste, Virginie Efira și Tao Okamoto, au primit ex aequo premiul pentru Cea mai bună actriță, precum și producția „Coward” (regia Lukas Dhont), premiată pentru Cel mai bun actor (Emmanuel Macchia și Valentin Campagne). Debutul autoarei Marine Atlan, „La Gradiva”, marele câștigător de la Semaine de la Critique, completează programul cu o explorare sensibilă a adolescenței în decorul ruinelor din Pompeii.

Informații despre bilete și distribuție

Biletele pentru ediția din 2026 vor fi puse în vânzare prin rețeaua Eventbook în prima parte a lunii octombrie. Pentru proiecția națională a filmului „Fjord”, tichetele pot fi achiziționate începând cu data de 1 octombrie.