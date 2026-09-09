Mai mulți luptători din cadrul structurilor de elită ale forțelor de ordine din Rusia, majoritatea aparținând Gărzii Naționale (Rosgvardia), și-au pierdut viața după ce au fost surprinși și îngropați de o avalanșă masivă în regiunea montană Kabardino-Balkaria, din Caucazul de Nord, scrie portalul independent rus de știri Meduza.

Echipele militare se aflau în zona montană înaltă pentru a participa la un stagiu de pregătire și instruire tactică în condiții extreme. Potrivit informațiilor din presa independentă, condițiile meteorologice instabile și acumularea masivă de zăpadă pe versanți au declanșat alunecarea de teren care a prins sub ea grupul de militari.

Mai multe surse au declarat pentru Kommersant că un detașament de soldați din diverse unități de forțe speciale ale forțelor de securitate ruse a fost rănit într-o avalanșă în Cheile Bezengi din Kabardino-Balkaria, pe 6 septembrie.

Conform surselor ziarului, soldații au venit pentru antrenament în principal din diverse unități ale Gărzii Naționale Ruse. Agenția a declarat anterior că programul anual de instruire include cursuri teoretice și practice de alpinism, escaladă, navigație, manipularea echipamentului și tehnici de alpinism în siguranță.

Canalele Telegram Baza și Shot au relatat că 13 persoane au murit în avalanșă, dintre care 12 erau soldați din cadrul Centrului cu Scop Special Vityaz (SPC), o unitate a forțelor speciale a Gărzii Naționale Ruse. Potrivit Baza și Shot, soldații Vityaz desfășurau o sesiune de antrenament cu Albert Izotov, un instructor din Sankt Petersburg. Și acesta este trecut ca decedat, conform confirmării jurnaliștilor de Alexander Yakovenko, șeful Comitetului Sportiv de Alpinism al Federației Ruse de Alpinism.

Garda Națională Rusă a declarat că informațiile despre moartea personalului Centrului de Operațiuni Speciale Vityaz, „publicate anterior în anumite surse”, sunt neadevărate. Cu toate acestea, unii dintre alpiniștii care au murit în avalanșă erau membri ai Gărzii Naționale Ruse, a clarificat agenția.

Mai multe surse Kommersant din cadrul agențiilor de aplicare a legii au explicat că o avalanșă care a avut loc pe 6 septembrie în Cheile Bezengi, din Kabardino-Balkaria, a lovit un detașament întreg de soldați din diverse unități de forțe speciale ale forțelor de securitate ruse, în mare parte din diverse unități ale Gărzii Naționale Ruse. Soldații participau la programul anual de instruire, care include cursuri teoretice și practice de alpinism, escaladă, navigație, manipularea echipamentului și tehnici de escaladă în siguranță.

„În partea practică, militarii au exersat deplasarea pe trasee montane, pante ierboase, morene și grohotiș, și au escaladat vârfuri de categoria întâi. Pe teren înzăpezit, au efectuat exerciții de auto-oprire pe zăpadă, de instalare a stațiilor și asigurărilor, de lucru în echipă în timpul ascensiunilor și coborârilor și de transport al victimelor”, a relatat site-ul Rosgvardia. „După antrenament, participanții susțin un examen, primesc calificative și sunt stabilite sarcinile pentru faza de antrenament următoare.”

De data aceasta, nu s-a ajuns la examene. Participanții la tabăra de antrenament, împreună cu Albert Izotov, în vârstă de 69 de ani, un alpinist și instructor din Sankt Petersburg cu o vastă experiență, au fost surprinși de o avalanșă de zăpadă și gheață în timp ce se întorceau la tabăra de bază.