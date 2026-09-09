Cum a apărut Smiley la ziua lui Jo. Ioana Anuța a împlinit 32 de ani: Andrei Bănuță a fost și el prezent

Ioana Anuța, cunoscută de publicul larg drept Jo, și-a sărbătorit recent ziua de naștere alături de familie, de prieteni apropiați și de nume cunoscute din industria muzicală. Momentul a fost marcat de artistă și cu o surpriză pentru fani: a lansat piesa „Jojolina”.

Ziua de naștere a lui Jo s-a lăsat cu muzică, dans, energie bună și o listă de invitați pe măsură. Printre cei care au venit să-i fie alături artistei s-au numărat Andrei Bănuță, Smiley, Bella Santiago, Codin Maticiuc, Ilona Brezoianu, Sebastian Coțofană, Ioana State, Emi de la Noaptea Târziu, Brumaru, Emilian și mulți alții, dar și familia și prietenii care îi sunt aproape de ani de zile.

Iar dacă tot a fost motiv dublu de sărbătoare, Jo nu a lăsat aniversarea să treacă fără un cadou pentru cei care îi urmăresc muzica. Artista a lansat „Jojolina”, o piesă cu un vibe fresh, jucăuș și multă personalitate, perfectă pentru atmosfera de party.

Prin noua melodie artista își arată o latură mai liberă, jucăușă și îndrăzneață. Fără reguli și fără prea multe filtre, artista se distrează, își asumă personalitatea și transmite un mesaj simplu: să fii tu, să te bucuri de moment și să nu-ți pese prea mult de ce spun ceilalți.

„«Jojolina» este partea aia din mine care vrea să se distreze, să fie liberă, să nu se ia prea tare în serios și să facă exact ce simte. Mi-am dorit ca piesa asta să iasă chiar de ziua mea pentru că mi s-a părut cel mai potrivit moment să o prezint tuturor pe «Jojolina». Este un cadou de la mine pentru mine, dar mai ales pentru oamenii care sunt alături de mine și de muzica mea. Sper să le dea aceeași energie pe care mi-o dă mie de fiecare dată când o ascult și, cel mai important, să se distreze cu ea”, a spus Jo.