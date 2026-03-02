15 lucruri enervante la actuala generație de autoturisme față de modelele din trecut

Libertatea a făcut o inventariere a lucrurilor enervante cu care vin mașinile moderne.

Mânerele retrase de uși

Mânerele retrase de uși au apărut ca o necesitate la mașinile electrice, deoarece ele asigură o aerodinamică mai bună și ca atare o eficiență mai mare și un consum mai mic.

Acestea au însă un efect pervers: în caz de accident, salvatorii au constatat că nu pot deschide din exterior mașinile, iar victimele rămân blocate înăuntru. Acest lucru este deosebit de periculos când timpul de intervenție contează.

China a interzis deja mânerele retractabile. China Daily a scris că acestea erau prezente pe 60% dintre mașinile electrice și hibride.

Lynk & Co 08

Deschiderea interioară din buton

În aceeași categorie se află și mânerele interioare de la mașini: o serie de modele noi vin cu butoane care trebuie apăsate pentru a deschide din interior ușile.

China a cerut mânere cu acționare mecanică, pentru a preveni cazurile în care mașinile implicate în accidente sunt tăiate de la alimentarea electrică de sistemele de siguranță ce dezactivează bateriile. Acest lucru blochează oamenii înăuntru dacă nu au mânere fizice pe care să le acționeze.

Lipsa ecranului șoferului

Chiar dacă Toyota și Citroen au lansat cu mult înainte modele fără tablou de bord pentru șofer, Tesla este principalul constructor care a popularizat acest lucru.

Din cauză că șoferul nu mai are acum în dreptul privirii sale starea sistemelor mașinii este forțat să se uite către ecranele tactile mari aflate pe consola centrală.

Acest lucru înseamnă mai puțină atenție la drum. Și deci mai mult pericol.

Head-up display (HUD)

Alte modele oferă însă head-up display (HUD), sisteme care proiectează pe parbriz informații despre starea mașinii.

Dar și în cazul acestora s-au consemnat probleme de vizibilitate, în special iarna pe zăpadă sau vara când e lumină puternică și sunt multe reflexii.

De asemenea, acestea se pot supraîncălzi în soare și devin aproape invizibile atunci când șoferii poartă ochelari de soare.

Lipsa butoanelor fizice la interior

Tot Tesla este creditată și cu introducerea minimalismului pe scară largă. Astfel, toate funcțiile mașinii sunt acum controlate prin tabletele de pe bord.

Problema este că aici intră și controlul unor funcții de bază precum clima sau volumul la muzică, ceea ce enervează șoferii care trebuie să caute prin meniuri sau îi face să fie neatenți la drum.

Mazda 6e

Un test realizat în 2022 de revista suedeză Vi Bilägare a constatat că în mașini sunt mult mai eficiente comenzile fizice decât ecranele tactile.

Sarcinile simple au avut nevoie de până la patru ori mai mult timp pentru a fi finalizate pe ecrane: la o viteză de 110 km/h, cea mai lentă interfață tactilă a necesitat 44,6 secunde pentru a efectua sarcini, comparativ cu doar 10 secunde într-un Volvo din 2005 cu butoane fizice.

Ca atare, Euro NCAP a introdus din acest an un nou sistem de evaluare a mașinilor, acestea fiind depunctate dacă nu au controale fizice.

La fel, China a creat obligații pentru constructorii auto astfel încât aceștia să aibă feedback tactil și sonor pentru funcții. De asemenea, semnalizările, avariile, schimbătorul de viteze și apelurile de urgență trebuie să aibă butoane fizice de minim 10 x 10 milimetri sau întrerupătoare, conform ChinaEVHome.

La fel de enervantă este și deschiderea mașinilor cu un card care trebuie apropiat de anumite puncte de detecție, în locul unei chei electronice clasice.

Volanele sub formă de manșă de avion

Volanele cu forme ciudate, precum cele de tip yoke introduse pe Tesla Model S și Model X, dar și la mașini chinezești precum cele ale IM Motors, au apărut pentru a nu obstrucționa vizibilitatea asupra instrumentelor de bord.

Problema este că acestea mai mult încurcă atunci când e vorba de manevrabilitate. Șoferii au raportat că acestea sunt OK la condusul în linie dreaptă și când faci mici corecții, dar nu și când trebuie să faci manevre, după cum scria ArenaEV în 2023.

Sistemele start-stop

Pentru a preveni poluarea, sistemele start-stop opresc motorul termic în anumite situații, precum așteptatul la semafor, după cum scrie Driving.Ca.

Problema e că motorul este astfel oprit și pornit de zeci de ori într-o singură zi, ceea ce mai departe uzează puternic componentele sale.

În final, un astfel de motor va fi mai puțin fiabil și va ceda mult mai devreme față de cele clasice.

Motoare turbo cu injecție

Motoarele turbo permit utilizarea unor motoare mai mici în care este injectat aer, ceea ce mai departe crește puterea și cuplul.

Dacă înainte, acestea erau apanajul mașinilor sport, recent au apărut în Europa automobile cu motoare de 1,2 litri cu trei pistoane. Acestea teoretic trebuie să fie îndeajuns pentru sedanuri și chiar și SUV-uri, precum Renault Rafale – o mașină de teren de 55.000 de euro.

Producătorii auto le preferă pentru că astfel scad emisiile. Problema este că, spre deosebire de cele natural aspirate, acestea sunt mult mai „stresate” în utilizare și necesită mai multă îngrijire, conform TopSpeed.com.

Pe forumurile online, șoferii se plâng puternic de motoarele cu astfel de specificații de la Peugeot, Citroen și Renault.

Sistemele de siguranță excesiv de agresive

Sistemele pentru menținerea benzii de circulație (Lane Keeping Assist) care trag agresiv de volan, adesea pe drumuri înguste sau pur și simplu pentru a evita o groapă, sunt considerate intruzive și, în unele cazuri, periculoase.

În aceeași categorie intră și frânarea de urgență, fără vreun pericol real. Fenomenul este cunoscut drept „frânare fantomă” și a intrat în atenția autorităților din Franța și Belgia.

Inclusiv What Car? a experimentat o astfel de situație cu o mașină Mercedes CLA electrică, iar situația a fost publicată pe YouTube.

Tot în această categorie intră și sistemele care monitorizează șoferul și care bipăie și te avertizează de fiecare dată când iei ochii de la drum. Problema e că în anumite cazuri chiar trebuie să te uiti ori în oglinzi, ori în jurul mașinii, când ești în intersecții.

Ce e enervant este că aceste funcții trebuie oprite de fiecare dată când pornești mașina, nu sunt salvate ca setări.

Pilotul automat care nu e automat

Tot în categoria sistemelor auto intră și cele care promit „pilot automat”, deși acestea nu sunt nici pe departe sigure și pregătite să conducă singure.

Tesla a fost forțată recent să renunțe la termenul „Autopilot” în California, din cauza posibilelor induceri în eroare a clienților. În caz contrar urma să fie interzisă.

Tesla Model Y Foto: Shutterstock

Funcții bazate pe abonament

Unii producătorii blochează din ce în ce mai mult hardware-ul fizic deja instalat în mașină, cum ar fi scaunele încălzite sau pornirea de la distanță, în spatele unui abonament lunar, în loc să permită o achiziție unică.

Un astfel de scandal a avut loc cu BMW, care a introdus încălzirea scaunelor pe abonament, iar apoi a avut parte de reacția negativă a utilizatorilor.

Foto: Shutterstock

Ulterior, și alți producători au început propriile oferte: Hyundai cere bani pentru abonamentele Mocean, în vreme ce Audi cere bani pentru sisteme de navigație mai avansate.

Volkswagen și Mercedes cer clienților bani pentru a debloca o putere suplimentară pentru o serie de modele electrice, în anumite țări, scrie CarBuzz.com.

Mai nou, și Tesla a anunțat că sistemul de conducere autonomă Full Self Drive va veni doar pe abonament.

Fără roată de rezervă

Multe mașini noi sunt echipate doar cu un kit de etanșare, care este inutil în cazul deteriorării severe a anvelopei.

De regulă, fără roată de rezervă vin mașinile electrice, și asta deoarece în dreptul portbagajului sunt instalate componente precum motoare ori baterii.

În aceeași categorie intră și frâna de parcare electrică, ce înlocuiește frâna de mână cu un simplu buton. Aceasta este urâtă de fanii drifturilor.

Sunet fals al motorului

Redarea de sunete sintetice, agresive ale motorului prin difuzoarele din habitaclu este o altă funcție care enervează anumiți șoferi.

Spre exemplu, modelul Hyundai Ioniq 5 N vine cu un astfel de zgomot fals de mașină sport, deși mașina este electrică.

Sunetele artificiale de motor sunt disprețuite în special de pasionații de mașini și puriștii care preferă mașinile sport termice.

Tobe și eșapamente de plastic

Același lucru este valabil și în cazul tobelor și eșapamentelor false din plastic ce au ajuns să populeze aproape toate modelele noi.

Dacă înainte evacuările multiple erau semn că mașina este puternică, acum, caroseriile mașinilor moderne au câte două eșapamente mari în spate, dar acestea sunt false și acoperă adevărata evacuare, mult mai mică.

Unul dintre modelele ironizate în ultimii ani pentru astfel de tertipuri este Audi SQ7, model care costa peste 140.000 de euro. În 2024, constructorul german a anunțat că renunță la eșapamentele false, conform CarScoops.

Prețuri crescute masiv

În fine, prețurile care au crescut masiv din pandemie încoace la mașini sunt alte probleme cu care se confruntă posibilii cumpărători.

Constructorii s-au confruntat cu crize pe lanțurile logistice, criza cipurilor, creșterea masivă a prețurilor materiilor prime după invazia Ucrainei de către Rusia, dar și costuri în creștere cu forța de muncă.

De asemenea, cerințele de mediu ale Uniunii Europene induc noi creșteri de prețuri.

Astfel, dacă o Dacie Logan costa 6.000 de euro în urmă cu 20 de ani, acum, prețul de pornire pentru un astfel de model este de 15.000 de euro, iar cu toate dotările costă peste 19.000 de euro.

Prețul de 20.000 de euro era anterior în mintea șoferilor cel pentru Skoda Octavia, dar acum aceasta are preț de pornire de 25.000 de euro, iar modelul de top este 42.000 de euro!

O Toyota Land Cruiser, model legendar printre pasionații de off-road, are un preț de 82.000 de euro, în timp ce un Volkswagen Golf pleacă de la 25.000 de euro și ajunge la 51.000 de euro în versiunea maximă.

În schimb, în China există mașini care pornesc de la 6.000 de euro.

