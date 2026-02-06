Frânare bruscă fără avertisment

Imaginează-ți că rulezi pe autostradă cu pilotul automat activat, când, fără niciun obstacol în față, mașina frânează violent. Acest fenomen, numit „frânare fantomă”, este raportat de tot mai mulți șoferi de vehicule moderne și creează situații extrem de periculoase în trafic.

Sistemele de asistență la condus, devenite obligatorii în Uniunea Europeană pentru noile modele de autoturisme, pot interpreta greșit mediul înconjurător, relatează HLN.

De exemplu, camerele pot detecta un indicator de limită de viteză de 70 km/h, valabil doar pentru o ieșire de pe autostradă, iar mașina frânează brusc, deși șoferul circulă legal pe banda principală.

Investigație în Belgia, după un accident grav în Franța

Potrivit publicației Het Nieuwsblad, clubul de mobilitate VAB a decis să demareze o anchetă privind funcționarea defectuoasă a sistemelor de asistență.

„Vom începe în curând un studiu pentru a vedea cât de des intervin aceste sisteme și de câte ori reacționează greșit”, a declarat Mich Vergauwen, purtător de cuvânt al VAB, citat de ziarul belgian.

Cât de periculos poate deveni acest fenomen a fost demonstrat de un accident produs vara trecută, în apropiere de Lyon, în Franța. Joanna Peyrache circula pe autostrada A7 când mașina sa a frânat brusc, fără ca în față să existe vreun obstacol.

„Era vreme frumoasă. Nu era nimeni nici în fața mea, nici lângă mine. Și, dintr-odată, am simțit cum mașina frânează foarte puternic. Am ajuns la oprire completă în trei secunde. Mașina din spate a intrat în noi cu mare forță”, a povestit femeia pentru presa franceză.

În mod miraculos, accidentul s-a soldat doar cu răni ușoare, însă autoturismul a fost distrus complet.

Anchete la nivel guvernamental și industrial

Incidentul a stârnit un val de reacții. Potrivit postului RTBF, Ministerul francez al Transporturilor a lansat o consultare oficială pentru a evalua amploarea fenomenului.

În paralel, și producătorii auto desfășoară investigații tehnice pentru a înțelege de ce senzorii și camerele de bord detectează uneori pericole inexistente, declanșând frânări de urgență nejustificate.

