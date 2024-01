UPDATE ora 7.30: Alunecările de teren din provincia Chocó, în nord-vestul Columbiei, au ucis cel puțin 37 de persoane, au declarat sâmbătă reprezentanți din cadrul Procuraturii pentru CNN.

Autoritățile columbiene nu au mai precizat numărul persoanelor rănite în ultimul raport, după ce, în precedentul, anunțaseră că sunt 35 de oameni care au nevoie de îngrijiri medicale.

Salvatori şi câini din întreaga Columbie au fost trimişi la faţa locului pentru a căuta persoane rănite, se arată în comunicat. Noroiul înghiţise complet mai multe maşini de pe şosea.

🚨COLOMBIA – Mountain collapses after heavy rain in landslide killing at least 33 and injuring dozens



Yesterday, a landslide on the road connecting Quibdo, the capital of Choco department, and Medellin, resulting in the deaths of at least 33 people, mostly children



As… pic.twitter.com/obH6h2Lutd