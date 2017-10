Ministrul Transporturilor promite că autoritățile nu vor fi luate pe nepregătite de iarnă și că deszăpezirea se va face în termenul de 12 ore cerut de premierul Mihai Tudose. Aflat, vineri, la Timișoara pentru a participa la o întâlnire cu șefii de direcții de drumuri naționale, ministrul Răzvan Cuc le-a transmis responsabililor de drumuri naționale că vor fi demiși dacă nu-și vor face treaba cum trebuie.

Potrivit lui Cuc, există contracte de deszăpezire pentru toate zonele de drumuri naționale din țară. Ministrul spune că mai sunt două loturi fără contract în București, însă el dă asigurări că nu ar fi probleme.

„În acest an, din punct de vedere al contractelor pentru deszăpezire, avem acoperite toate zonele din toată țara. Din 58 de zone, avem 57 acoperite cu contracte, vorbesc de contracte multianuale, pe patru ani. S-a încheiat și contractul cu sarea, mai avem două loturi pe București, care urmează și acelea să fie soluționate contestațiile, dar și în cazul în care nu se vor soluționa în timp util, avem utilaje necesare să facem față. Deci, în acest an nu vom fi luați pe nepregătite de iarnă. Din acest motiv, le-am spus directorilor regionali că încă de la începutul anului am făcut în așa fel încât fiecare DRDP să devină unitate operațională, astfel încât să-și poată lansa procedurile de achiziții și să nu mai aștepte după lungile avize de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Nu vor avea nicio scuză niciunul, dacă avem elemente și apar probleme în procesul de deszăpezire”, a declarat Răzvan Cuc.