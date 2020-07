”Până acum, au aplicat 10.230 de beneficiari, dintre care 7.520 au încheiat măsura, iar restul sunt în proceduri. Tocmai de aceea am suplimentat, fiind o măsură accesată, banii s-au consumat, am notificat Comisia şi am mutat bani de la alte măsuri neaccesate, încă 43 de milioane de euro pentru acest an. De data aceasta am împărţit alocarea în modul următor: 20 de milioane de euro pentru tineri fermieri, cetăţeni români din afara graniţelor ţării, care se instalează pentru prima dată ca şefi de exploataţie. O să vedeţi în ghid aceleaşi criterii legate de cursurile pe care le-au absolvit în domeniul agricol, dar şi dacă au avut un loc de muncă în ţări membre UE sau ţări terţe în domeniul agricol. Ei vor putea să depună cereri de finanţare”, a declarat Adrian Oros.

Ministrul Agriculturii mai precizează că sprijinul acordat este de 50.000 de euro pentru exploataţiile între 30.000 şi 50.000 de euro valoare producţie standard şi de 40.000 de euro pentru exploataţiile între 12.000 şi 29.999 valoarea producţie standard.

”Este o sumă forfetară în două tranşe: 75% la semnarea contractului de finanţare şi încă 25% la finalul implementării proiectului care durează între 3 şi 5 ani, cum îşi fac dânşii planul de dezvoltare”, a mai spus Oros.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a lansat miercuri sesiunea de primire a solicitărilor de finanţare pentru submăsura 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Sesiunea se desfăşoară în intervalul 15 iulie, ora 9:00 – 15 octombrie 2020, ora 16:00 sau până la epuizarea fondurilor alocate acestei sesiuni.

Citeşte şi:

Klaus Iohannis: „Starea de alertă continuă, cu restricţiile care sunt acum în vigoare. Protejați-vă, protejați-i pe ceilalți!”

Antidrogul a descins la Târgu Neamț după un articol din Libertatea: “Scoteau morfina din spital după ce o scădeau din calculator”. Conducerea recunoaște

Guvernul este obligat să dubleze alocaţiile, a decis Curtea Constituțională

PARTENERI - GSP.RO Duckadam, replică acidă pentru Becali, după ce patronul FCSB a dezvăluit ce salariu a avut la club

PARTENERI - PLAYTECH.RO Mesajul postat de fata Andreei Esca după îmbolnăvirea părinților. Ce a scris Alexia Eram este de necrezut