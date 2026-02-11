Mașini luate pe firme „curate”, apoi golite prin credite

Potrivit DIICOT și Poliția Capitalei, descoperirea a fost făcută cu sprijinul autorităților italiene, în continuarea unei anchete mai ample privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Anchetatorii susțin că suspecții ar fi preluat societăți comerciale cu istoric bun de creditare. Ulterior, ar fi contractat credite folosind documente falsificate și ar fi cumpărat mașini de lux prin leasing, în baza unor acte de identitate și situații financiare false.

Rețeaua este formată din 14 persoane și ar fi coordonată de un urmărit internațional.

Percheziții în București, Iași și Ilfov. Prejudiciu de peste 7 milioane de euro

La începutul lunii noiembrie 2025, anchetatorii au făcut percheziții în București și în județele Iași și Ilfov. Dosarul vizează o înșelăciune în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 7 milioane de euro.

În urma acțiunilor, autoritățile au indisponibilizat bunuri importante. Este vorba despre 7 autoturisme de lux în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro, lingouri de aur în greutate de 2 kilograme, dar și conturi bancare și alte bunuri mobile și imobile aparținând suspecților.

Mașinile găsite în Italia urmează să fie restituite firmelor păgubite.

Operațiunea din Italia a fost realizată cu sprijinul Biroului Atașatului de Afaceri Interne de la Ambasada României în Italia, al Serviciului pentru Cooperare Internațională de Poliție – Italia și al Comandamentului Provincial Carabinieri Bergamo. Ancheta este în desfășurare.

