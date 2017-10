Cazul “Berbeceanu”, care cu trei ani în urmă a oferit subiecte luni de zile presei naţionale, începe să fie tot mai mult o dovadă clară a luptei ascunse din interiorul unor structuri ale statului. O poveste cu intrigi ţesute în jurul unor oameni din “structuri”, un război între “băieţii buni” şi “băieţii răi”, un scenariu parcă desprins dintr-un film cu mafioţi, aşa ar putea fi descris cazul fostului şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, Traian Berbeceanu. Uitat de ceva vreme, “comisarul Cattani”, nume primit de poliţist după un celebru film italian, revine în actualitate într-o nouă intrigă în care pe lângă structuri precum BCCO şi DIICOT apare şi SRI.

În 2011, Traian Berbeceanu şi echipa sa de la BCCO Alba Iulia l-au investigat pe şeful SRI Alba de la acea dată, Ioan Tarnu, într-un dosar privind furtul unor utilaje agricole din ţări ale Uniunii Europene care erau apoi vândute în România. Tarnu a fost acuzat atunci alături de un poliţist de la BCCO Alba Iulia, Liviu Schiau, că ar fi favorizat grupul infracţional organizat format din nu mai puţin de 30 de persoane, în acest dosar prejudiciul creat de grupare fiind de 4,5 milioane de euro.

La instanţa de fond, Curtea de Apel Alba Iulia, ambii au fost achitaţi, însă ulterior Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat pe Ioan Tarnu la 3 ani de închisoare pentru infracţiunea de sprijinire a unui grup infracţional organizat şi 2 luni pentru favorizarea infractorului, iar Liviu Schiau a primit 2 ani pentru sprijinirea unui grup infracţional organizat şi 2 luni pentru favorizarea infractorului.



Fostul şef al SRI susţine că dosarul i-a fost “fabricat”



Condamnarea primită în instanţă l-a dezlănţuit pe fostul şef al SRI Alba astfel încât, în acest an, Ioan Tarnu a făcut o serie de dezvăluiri despre lumea ascunsă din structurile statului. În mai multe apariţii în mass-media, Tarnu a vorbit despre lupta din interiorul structurilor statului, dar şi despre relaţia sa cu celebrul Florian Coldea, în perioada în care acesta era unul dintre superiorii săi.

„Eu am fost oaia neagră. La o întâlnire, a dat mâna cu toată lumea, eu am fost singurul pe care Coldea l-a ignorat (…). Ar fi fost echilibrat din partea mea să-mi dau demisia, scuteam familia mea de nişte suferințe groaznice. Am fost însă orgolios”, recunoaşte Tarnu într-unul dintre interviurile date recent pentru Antena 3.

În aceleaşi apariţii publice, Ioan Tarnu susţine că ar fi fost “vânat” şi i s-ar fi “fabricat” întregul dosar cu ajutorul fostului şef al BCCO Alba Iulia Traian Berbeceanu.

„L-au pus pe Traian Berbeceanu să găsească un tip care să se poată apropia de fiică-mea, care era studentă, să îi poată strecura două pliculeţe cu droguri în geantă. E foarte greu să probăm, însă am aflat chestiunea asta de la tatăl băiatului care trebuia să facă asta. Era un tip care mă cunoştea de peste 20 de ani”, mai povesteşte Tarnu.

El a povestit şi că în interiorul sistemului se dădeau ordine privind arestarea unor persoane, dar şi că la întâlnirile şefilor SRI participa şi şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Berbeceanu l-a dat în judecată şi îi cere daune pentru a oferi trei burse de jurnalism

Acuzaţiile lansate de către Ioan Tarnu nu au rămas fără ecou, astfel încât fostul şef al BCCO Alba Iulia comisarul şef Traian Berbeceanu l-a dat în judecată solicitându-i daune în valoare de 150.000 de lei. Acţiunea civilă înaintată de Berbeceanu a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Alba, urmând să se judece în următoarele luni.

Anterior, Traian Berbeceanu l-a somat public pe fostul şef al SRI Alba să îşi retragă acuzaţiile lansate şi să îşi ceară scuze, ceea ce nu s-a întâmplat.

Mai mult, Berbeceanu s-a declarat indignat de faptul că acuzaţiile la adresa lui au fost preluate de numeroase publicaţii media fără să i se ceară un punct de vedere, astfel încât a anunţat că banii pe care îi va obţine ca despăgubiri morale îi va folosi pentru a acorda trei burse de jurnalism, ai căror beneficiari se vor obliga să respecte deontologia profesională.