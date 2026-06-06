Sondajele de opinie arată că partidul Contractul Civil, condus de prim-ministrul Nikol Pașinian, va câștiga duminică, dar s-ar putea să nu obțină majoritatea de două treimi necesară pentru modificarea Constituției în scopul continuării procesului de pace cu Azerbaidjan, relatează Reuters, potrivit Zone Bourse.

Reuters prezintă principalele aspecte-cheie care merită urmărite în cazul alegerilor din Armenia, cele mai importante organizate în această țară de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică, în 1991.

Un referendum asupra acordului de pace

Contractul Civil, aflat la putere din 2018, evidențiază progresele pe care le-a făcut către un acord de pace cu Azerbaidjan.

Mulți analiști consideră aceste alegeri ca un referendum asupra modului în care Pașinian a gestionat procesul de pace, în timp ce criticii îl acuză pe premierul armean că a cedat prea mult în fața Azerbaidjanului.

Armenia, o țară fără ieșire la mare cu puțin peste 3 milioane de locuitori, se află într-un conflict intermitent cu Azerbaidjanul de la sfârșitul anilor deceniului 1980-1990, în principal pentru regiunea Nagorno-Karabah (Arțah în armeană).

Azerbaidjanul a recâștigat controlul deplin asupra acestei regiuni în urma unei ofensive-fulger desfășurate pe 19-20 septembrie 2023. Aproximativ 100.000 de etnici armeni din Nagorno-Karabah au fost nevoiți atunci să fugă din propriile case și să se refugieze în Armenia.

Alegerile parlamentare de duminică sunt primele organizate de Armenia de la înfrângerea militară în fața Azerbaidjanului și exodul armenilor din Nagorno-Karabah.

Presiunea rusă

Rusia și-a intensificat presiunile asupra Armeniei înaintea alegerilor, restricționând importurile de numeroase produse armene, în special agricole, și amenințând cu scumpirea livrărilor de petrol și gaze.

Armenia trimite în Rusia aproximativ 35% din exporturile sale și importă din Rusia aproximativ 80% din necesarul său de gaze. Rusia menține, de asemenea, o bază militară importantă în Armenia.

Săptămâna trecută, Kremlinul a amenințat că va suspenda Armenia dintr-o uniune economică condusă de Rusia sub pretextul unei tentative de apropiere de Uniunea Europeană și i-a cerut, fără niciun drept, lui Nikol Pașinian să organizeze un referendum pe tema aderării la Uniunea Europeană.

Societatea civilă armeană s-a declarat alarmată de o campanie masivă de dezinformare orchestrată de statul rus înaintea alegerilor. De cealaltă parte, regimul de la Moscova neagă orice amestec în afacerile interne ale altor țări, deși, în cazul Armeniei, amenințările proferate de liderul autocrat rus Vladimir Putin, inclusiv cu „scenariul ucrainean”, și șantajul comercial practicat înainte de alegeri sunt dovezi clare de amestec și de încălcare a suveranității țării.

Apropierea de Occident

Parlamentul armean a adoptat în martie anul trecut o lege privind lansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, iar Pașinian a depus eforturi pentru a erija Armenia într-un partener-cheie pentru Europa în Caucazul de Sud.

Armenia a găzduit la începutul lunii mai summitul Comunității Politice Europene și primul summit UE-Armenia.

O parte a protocolului de pace armeano-azer prevede construirea unui coridor de tranzit prin teritoriul armean pentru a conecta mai bine Asia la Europa, ocolind Rusia. Acest coridor de transport este numit după președintele american Donald Trump.

Un acord semnat cu vicepreședintele american JD Vance, în timpul unei vizite a acestuia din urmă la Erevan, ar putea duce totodată la construirea unui reactor nuclear în Armenia de către o companie americană.

Opoziția prorusă

Opoziția din Armenia este dominată de grupuri pro-ruse, unele legate de foști președinți nepopulari.

Principalul adversar al Contractului Civil este partidul Armenia Puternică, condus de un miliardar armeano-rus judecat pentru tentativă de răsturnare a Guvernului. Acest miliardar se numește Samvel Karapetian și este considerat un agent al serviciilor secrete rusești. Vladimri Putin și-a manifestat explicit sprijinul pentru el.

Armenia Puternică a mizat pe o campanie electorală cu o platformă pro-business și a pledat pentru menținerea unor legături strânse cu Rusia. De asemenea, a preluat pe larg retorica Kremlinului și l-a acuzat pe Pașinian de faptul că ar încerca să provoace un război cu Rusia.

Continuarea procesului de pace Azerbaidjan și normalizarea relațiilor cu Turcia

Sub medierea SUA, Nikol Pașinian și liderul azer Ilham Aliev au semnat în august anul trecut, la Washington D.C., un protocol de pace. Acest protocol este menit să favorizeze semnarea unui tratat oficial, dar Azerbaidjanul cere Armeniei să modifice mai întâi anumite prevederi ale Constituției sale, lucru pe care conducerea actuală de la Erevan spune că este pregătită să îl facă. Dacă Pașinian nu va reuși să obțină duminică o majoritate de două treimi în Parlamentul cu 107 de locuri de la Erevan, acest angajament va fi dificil de respectat, iar eforturile de pace ar putea stagna.

Granițele Armeniei cu Azerbaidjan și Turcia sunt închise de decenii, din cauza conflictului din Nagorno-Karabah.

În pofida tensiunilor istorice, Armenia și Turcia s-au angajat recent într-un proces de normalizare a relațiilor, în special pe plan comercial, dar acest proces decurge foarte lent.

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