Sondajele de opinie arată că partidul Contractul Civil, condus de prim-ministrul Nikol Pașinian, va câștiga duminică, dar s-ar putea să nu obțină majoritatea de două treimi necesară pentru modificarea Constituției în scopul continuării procesului de pace cu Azerbaidjan, relatează Reuters, potrivit Zone Bourse.

Reuters prezintă principalele aspecte-cheie care merită urmărite în cazul alegerilor din Armenia, cele mai importante organizate în această țară de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică, în 1991.

Un referendum asupra acordului de pace

  • Contractul Civil, aflat la putere din 2018, evidențiază progresele pe care le-a făcut către un acord de pace cu Azerbaidjan.
  • Mulți analiști consideră aceste alegeri ca un referendum asupra modului în care Pașinian a gestionat procesul de pace, în timp ce criticii îl acuză pe premierul armean că a cedat prea mult în fața Azerbaidjanului.
  • Armenia, o țară fără ieșire la mare cu puțin peste 3 milioane de locuitori, se află într-un conflict intermitent cu Azerbaidjanul de la sfârșitul anilor deceniului 1980-1990, în principal pentru regiunea Nagorno-Karabah (Arțah în armeană).
  • Azerbaidjanul a recâștigat controlul deplin asupra acestei regiuni în urma unei ofensive-fulger desfășurate pe 19-20 septembrie 2023. Aproximativ 100.000 de etnici armeni din Nagorno-Karabah au fost nevoiți atunci să fugă din propriile case și să se refugieze în Armenia.
  • Alegerile parlamentare de duminică sunt primele organizate de Armenia de la înfrângerea militară în fața Azerbaidjanului și exodul armenilor din Nagorno-Karabah.

Presiunea rusă

  • Armenia trimite în Rusia aproximativ 35% din exporturile sale și importă din Rusia aproximativ 80% din necesarul său de gaze. Rusia menține, de asemenea, o bază militară importantă în Armenia.
  • Săptămâna trecută, Kremlinul a amenințat că va suspenda Armenia dintr-o uniune economică condusă de Rusia sub pretextul unei tentative de apropiere de Uniunea Europeană și i-a cerut, fără niciun drept, lui Nikol Pașinian să organizeze un referendum pe tema aderării la Uniunea Europeană.
  • Societatea civilă armeană s-a declarat alarmată de o campanie masivă de dezinformare orchestrată de statul rus înaintea alegerilor. De cealaltă parte, regimul de la Moscova neagă orice amestec în afacerile interne ale altor țări, deși, în cazul Armeniei, amenințările proferate de liderul autocrat rus Vladimir Putin, inclusiv cu „scenariul ucrainean”, și șantajul comercial practicat înainte de alegeri sunt dovezi clare de amestec și de încălcare a suveranității țării.

Apropierea de Occident

  • Parlamentul armean a adoptat în martie anul trecut o lege privind lansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, iar Pașinian a depus eforturi pentru a erija Armenia într-un partener-cheie pentru Europa în Caucazul de Sud.
  • O parte a protocolului de pace armeano-azer prevede construirea unui coridor de tranzit prin teritoriul armean pentru a conecta mai bine Asia la Europa, ocolind Rusia. Acest coridor de transport este numit după președintele american Donald Trump.
  • Un acord semnat cu vicepreședintele american JD Vance, în timpul unei vizite a acestuia din urmă la Erevan, ar putea duce totodată la construirea unui reactor nuclear în Armenia de către o companie americană.

Opoziția prorusă

  • Opoziția din Armenia este dominată de grupuri pro-ruse, unele legate de foști președinți nepopulari.
  • Principalul adversar al Contractului Civil este partidul Armenia Puternică, condus de un miliardar armeano-rus judecat pentru tentativă de răsturnare a Guvernului. Acest miliardar se numește Samvel Karapetian și este considerat un agent al serviciilor secrete rusești. Vladimri Putin și-a manifestat explicit sprijinul pentru el.
  • Armenia Puternică a mizat pe o campanie electorală cu o platformă pro-business și a pledat pentru menținerea unor legături strânse cu Rusia. De asemenea, a preluat pe larg retorica Kremlinului și l-a acuzat pe Pașinian de faptul că ar încerca să provoace un război cu Rusia.

Continuarea procesului de pace Azerbaidjan și normalizarea relațiilor cu Turcia

  • Sub medierea SUA, Nikol Pașinian și liderul azer Ilham Aliev au semnat în august anul trecut, la Washington D.C., un protocol de pace. Acest protocol este menit să favorizeze semnarea unui tratat oficial, dar Azerbaidjanul cere Armeniei să modifice mai întâi anumite prevederi ale Constituției sale, lucru pe care conducerea actuală de la Erevan spune că este pregătită să îl facă. Dacă Pașinian nu va reuși să obțină duminică o majoritate de două treimi în Parlamentul cu 107 de locuri de la Erevan, acest angajament va fi dificil de respectat, iar eforturile de pace ar putea stagna.
  • Granițele Armeniei cu Azerbaidjan și Turcia sunt închise de decenii, din cauza conflictului din Nagorno-Karabah.
  • În pofida tensiunilor istorice, Armenia și Turcia s-au angajat recent într-un proces de normalizare a relațiilor, în special pe plan comercial, dar acest proces decurge foarte lent.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Viva.ro
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Unica.ro
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.RO
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
Pleacă să se căsătorească a doua zi după România - Țara Galilor. „Îl bag doar o repriză”
GSP.RO
Pleacă să se căsătorească a doua zi după România - Țara Galilor. „Îl bag doar o repriză”
Parteneri
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca
Tvmania.ro
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca

Eugen Tomac, premier desemnat

Strategia PNL dacă Guvernul Tomac pică în Parlament: „Nu am ajuns într-o astfel de ipoteză”
Politică 17:49
Strategia PNL dacă Guvernul Tomac pică în Parlament: „Nu am ajuns într-o astfel de ipoteză”
CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Politică 05 iun.
CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Parteneri
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Adevarul.ro
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Alexandru Pantea s-a căsătorit. Cine este aleasa fotbalistului de la FCSB
Fanatik.ro
Alexandru Pantea s-a căsătorit. Cine este aleasa fotbalistului de la FCSB
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Financiarul.ro
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Cum a apărut Betty Salam la nunta fratelui său, Dani. Ținuta ei a atras toate privirile
Stiri Mondene 16:47
Cum a apărut Betty Salam la nunta fratelui său, Dani. Ținuta ei a atras toate privirile
Andreea Marin rupe tăcerea și vorbește despre compromisuri și valori. „Uneori nu sunt plăcută, tocmai pentru că sunt directă”
Stiri Mondene 15:25
Andreea Marin rupe tăcerea și vorbește despre compromisuri și valori. „Uneori nu sunt plăcută, tocmai pentru că sunt directă”
Parteneri
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
TVMania.ro
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
Compania aeriană care va muta pasagerii de la clasa întâi la economic. Va păstra însă o parte din bani
ObservatorNews.ro
Compania aeriană care va muta pasagerii de la clasa întâi la economic. Va păstra însă o parte din bani
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Parteneri
S-au urcat pe blocuri și au înroșit cerul capitalei! Noaptea s-a încheiat tragic
GSP.ro
S-au urcat pe blocuri și au înroșit cerul capitalei! Noaptea s-a încheiat tragic
Detaliul de la antrenamentul oficial l-a dat de gol pe Gică Hagi: cum ar urma să înceapă România cu Țara Galilor
GSP.ro
Detaliul de la antrenamentul oficial l-a dat de gol pe Gică Hagi: cum ar urma să înceapă România cu Țara Galilor
Parteneri
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Mediafax.ro
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Valentin Sanfira, mesaj dur despre oamenii care l-au dezamăgit: „Nu mai am încredere nici în cei care merită”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira, mesaj dur despre oamenii care l-au dezamăgit: „Nu mai am încredere nici în cei care merită”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Se conturează Guvernul Tomac cu NUME SURPRIZA. Cum va arăta noul cabinet vehiculat, este plin de oameni ai lui...
Redactia.ro
Se conturează Guvernul Tomac cu NUME SURPRIZA. Cum va arăta noul cabinet vehiculat, este plin de oameni ai lui...
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Strategia PNL dacă Guvernul Tomac pică în Parlament: „Nu am ajuns într-o astfel de ipoteză”
Politică 17:49
Strategia PNL dacă Guvernul Tomac pică în Parlament: „Nu am ajuns într-o astfel de ipoteză”
Nicușor Dan a discutat cu Gheorghiță Vlad, care este urmărit penal de DNA, dar lucrurile nu se vor opri aici
Politică 10:46
Nicușor Dan a discutat cu Gheorghiță Vlad, care este urmărit penal de DNA, dar lucrurile nu se vor opri aici
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Gigi Becali a luat o decizie radicală după țeapa de 1,7 milioane de euro: ”Nu mai fac afaceri cu ei. Sunt mai deștepți”
Fanatik.ro
Gigi Becali a luat o decizie radicală după țeapa de 1,7 milioane de euro: ”Nu mai fac afaceri cu ei. Sunt mai deștepți”
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?