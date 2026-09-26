300 de euro pe noapte: cum arăta apartamentul închiriat prin Airbnb din clădirea care s-a prăbușit după o explozie, în Atena

O explozie puternică a dus la prăbușirea unei clădiri cu două etaje situate pe strada Lysikratous 15, în cartierul Plaka din Atena. Potrivit publicației grecești Gazzetta, clădirea găzduia un apartament închiriat pe termen scurt prin platforma Airbnb, sub denumirea „Athenian Gate to Plaka by Athenian Homes”. Anunțul rămâne activ pe platformă, însă proprietatea nu mai este disponibilă pentru rezervări.

Ce includea apartamentul închiriat prin Airbnb

Apartamentul, cu o suprafață de aproximativ 90 de metri pătrați, era promovat ca fiind complet renovat și potrivit pentru a găzdui până la cinci persoane. Acesta includea două dormitoare, unul cu pat dublu și altul cu două paturi de o persoană, dar și o canapea extensibilă.

Alte facilități disponibile includeau o baie cu cadă, un living spațios cu zonă de luat masa, o bucătărie complet echipată, aer condiționat, Wi-Fi gratuit, televizor și mașină de spălat rufe.

Fotografiile din anunț prezentau un living luminos cu o canapea albastră, o zonă separată pentru luat masa, dormitoare confortabile și un balcon mobilat. Un punct forte al apartamentului era poziționarea sa, între Acropole și Templul lui Zeus, la câțiva pași de principalele obiective turistice ale Atenei.

Costuri de cazare înainte de prăbușire

Conform Gazzetta, prețurile pentru o noapte de cazare în acest apartament variau în funcție de sezon și disponibilitate. De exemplu, pe platforma Vrbo, o noapte pentru două persoane în luna septembrie 2023 costa între 283 și 330 de euro, incluzând taxele. În medie, tariful pentru o noapte era de aproximativ 300 de euro, însă prețurile nu erau fixe.

Impresii ale turiștilor

Pe site-ul Booking, apartamentul avea o evaluare generală de 8,9 din 10, bazată pe peste 120 de recenzii.

Locația era apreciată, cu un scor de 9,8 din 10, iar confortul și raportul calitate-preț primeau 9,0 și, respectiv, 9,1. Unul dintre oaspeții recenți a descris locația drept „excelentă”, lăudând curățenia apartamentului și proximitatea față de Acropole, restaurante și magazine.