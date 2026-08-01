Ce este Tutor 3.0 și cum funcționează?

Sistemul Tutor 3.0 nu se limitează la măsurarea vitezei medii între două puncte de control, cunoscută sub denumirea de Section-Control.

După cum notează Blick, parte a trustului Ringier, noul radar poate funcționa și ca un dispozitiv fix de măsurare a vitezei, înregistrând viteza vehiculelor exact în punctul de control. Mai mult, șoferii nu pot ști dinainte ce metodă de monitorizare este utilizată.

În plus, sistemul are capacitatea de a identifica tipul de vehicul, ceea ce este esențial pe drumurile din Italia.

De exemplu, autorulotele grele sunt limitate la o viteză de 100 km/h, comparativ cu autoturismele care pot circula cu până la 130 km/h pe autostrăzi.

Sistemul ar putea fi extins pentru a include funcții suplimentare, precum monitorizarea automată a distanței de siguranță dintre vehicule sau identificarea încălcărilor legate de depășire.

Unde sunt amplasate radarele?

Conform operatorului Autostrade per lItalia, radarele Tutor au fost instalate pe sectoarele de autostradă cu cele mai mari rate ale accidentelor mortale.

În prezent, 178 de secțiuni de drum, însumând 1.800 de kilometri, sunt monitorizate. Printre cele mai intens utilizate rute se numără autostrada A1, care leagă Milano de Napoli, și A14, ce se întinde de la Bologna până la Taranto, pe coasta Mării Adriatice.

Șoferii care circulă pe aceste trasee sunt sfătuiți să respecte limitele de viteză și regulile de circulație pentru a evita eventualele amenzi usturătoare.