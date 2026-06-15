Deși ARF a calculat penalități de 172 de milioane de lei pentru aceste întârzieri, statul român riscă să piardă întregul litigiu din cauza incompetenței și a „bâlbâielilor” propriilor directori. Acordurile adiționale semnate defectuos au viciat derularea contractului inițial. Mai mult, chiar și rapoartele Curții de Conturi plasează vina în curtea instituției românești, slăbind considerabil poziția Ministerului Transporturilor în fața judecătorilor.

Ce spune Corpul de Control al ministerului

În acest context, Corpul de Control al ministerului a demarat o anchetă independentă. Libertatea a solicitat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să ne comunice care sunt rezultatele acestui control.

Ministerul a evitat să dea detalii invocând caracterul nepublic al procedurii și a confirmat că au fost demarate demersurile penale în urma controalelor efectuate de Curtea de Conturi și Corpul de Control al ministerului la Autoritatea pentru Reformă Feroviară cu privire la achiziția de trenuri de la Alstom.

„În urma acţiunii de control au fost identificate deficienţe în gestionarea derulării Contractului de furnizare rame electrice inter-regionale (RE-IR) achiziție și mentenanţă, în sensul că Autoritatea de Reformă Feroviară nu a asigurat toate demersurile necesare pentru recuperarea penalităţilor stabilite pentru nelivrarea sau livrarea cu întârziere a ramelor electrice inter-regionale contractate.

Având în vedere că în urma controlului au rezultat indicii privind săvârşirea unor posibile fapte penale, raportul privind controlul tematic efectuat la Autoritatea pentru Reformă Feroviară a fost înaintat organelor de urmărire penală în vederea efectuării de cercetări”, ne-a comunicat ministerul.

Mai mult, instituția precizează că, în conformitate cu Codul de Procedură Penală, s-a realizat deja „constituirea unui dosar penal”, context în care funcția de urmărire penală este exercitată exclusiv de procuror și organele de cercetare și din aceste motive nu pot fi date detalii publice.

Ce a scris Libertatea

Libertatea a dezvăluit că Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) riscă să piardă o dispută majoră la Curtea de Arbitraj cu Alstom, în urma unui contract de aproape 1,72 de miliarde de lei pentru 37 de trenuri electrice. Deși termenul inițial de livrare era septembrie 2024, până atunci fusese livrat un singur tren, ceea ce a dus la penalități de peste 170 de milioane de lei, ulterior crescând la peste 400 de milioane de lei.

Conflictul a escaladat după semnarea Actului Adițional nr. 3, în septembrie 2024, care a prelungit contractul până în ianuarie 2026. Problema majoră este că acest act a fost semnat fără un nou grafic de livrare atașat, anexa fiind trimisă ulterior de Alstom. Compania susține că acest act anulează penalitățile și recunoaște întârzierile ca fiind cauzate de factori externi (pandemie, război, probleme logistice), în timp ce ARF afirmă că penalitățile rămân valabile.

Situația a fost agravată de incoerența ARF, care în unele documente a respins noul grafic, iar în altele l-a acceptat implicit. Curtea de Conturi a constatat nereguli grave: plăți nejustificate de sute de milioane de lei, neîncasarea penalităților și modificarea ilegală a contractului prin prelungirea termenelor. Raportul sugerează că ARF a gestionat defectuos contractul și chiar a acceptat, implicit, condițiile favorabile Alstom.

Între timp, Alstom a dus disputa la arbitraj, cerând anularea penalităților, bazându-se pe ambiguitățile din Actul Adițional nr. 3. În paralel, livrările au continuat cu întârzieri, doar 14 trenuri fiind livrate până în 2026. În aceste condiții, slăbiciunile administrative și juridice ale ARF pot înclina decisiv balanța în favoarea companiei franceze.

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