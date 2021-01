5 probleme de care s-au lovit centrele de vaccinare în prima zi din etapa a II-a. „Nu avem de unde să facem rost de personal”

Prima zi de vaccinare din etapa a doua a început cu inadvertențe care au generat haos în mai multe centre de vaccinare din țară, inclusiv la Institutul „Marius Nasta” din București, coada de oameni a depășit capacitatea centrului.

Libertatea a contactat DSP-urile și responsabilii de centrele de vaccinare din 5 județe, care au transmis principalele probleme de care s-au lovit în startul, în unele locuri întârziat, al etapei a doua din campania de vaccinare împotriva COVID-19.



1) Probleme birocratice



În municipiul Suceava funcționa luni doar centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Județean de Urgență Suceava, deschis din etapa 1 de vaccinare. Celelalte cinci centre de vaccinare din municipiu, planificate pentru etapa 2, nu erau încă funcționale.



„Nu sunt funcționale, deoarece abia acum, la ora 12, au început să sosească acordurile de schimbare a destinației spațiului. (…) Din acest motiv, deja avem înscriși la maximum pe toate fluxurile de vaccinare la Spitalul Județean Suceava”, spune pentru Libertatea Gabriela Băncilă, purtător de cuvânt DSP Suceava.



La nivel de județ, ar trebui să se deschidă 22 de centre comunitare de vaccinare în etapa 2, pe lângă cele din etapa 1. Dar, pe lângă problema birocratică, e alta și mai mare: nu are cine să lucreze în aceste centre.



2) Lipsa de personal



„Noi am făcut public prin presă, am comunicat pe site-ul DSP-ului că recrutăm personal. Pentru Suceava s-au înscris doi medici de familie. Am apelat la medicii de medicină școlară care, din păcate, nu și-au făcut asigurarea de malpraxis, pentru că ei nu au activitate medicală, școlile fiind închise”, precizează purtătorul de cuvânt al DSP Suceava.



Dar cum vor putea să deschidă 22 de centre noi, fără personal?



„Nu avem de unde să facem rost de personal, credeți că noi nu ne dorim? Noi ne străduim din răsputeri. Dar dacă nu avem personal, e chiar peste puterile noastre. Nu avem vreun incubator de personal de specialitate”, adaugă Băncilă.

Spune că nu au primit nicio soluție de la minister.



„Am tot așteptat până astăzi, acum am început să mai dăm telefoane în județ la medicii de familie, să încercăm să îi convingem pe cei care sunt în localitățile cu centrele de reabilitare. Ne-ar interesa în primul rând pentru echipa mobilă de vaccinare”.



Două echipe mobile trebuie să meargă la centrele rezidențiale unde sunt internate persoane cu dizabilități sau oameni în vârstă.



Problema e că sunt centre care nu au medic deloc. (…) La Costâna nu este medic. S-a pensionat în decembrie. Acolo sunt pacienți cu afecțiuni neuropsihice. Nu poate să vină un medic din exterior să îi evalueze și să le recomande vaccinarea.

Purtător de cuvânt de la DSP Suceava:

3) Întârzieri în livrarea dozelor



La centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, vaccinarea a început luni aproape cu o oră mai târziu, deoarece dozele de vaccin au ajuns cu întârziere de la DSP Bacău. Oamenii au așteptat în frig, la -7 grade, a scris Ziarul de Bacău.



„Programările începeau la ora 8, dar vaccinul a ajuns cu circa 20 de minute întârziere, cel puțin așa mi-a spus medicul coordonator”, spune pentru Libertatea managerul spitalului, Adrian Popa. „Pe la 9 fără un sfert s-a început vaccinarea.”



Oameni programați la vaccin, așteptând în fața spitalului. Sursă fotografie: Ziarul de Bacău

Managerul spitalului spune că oamenii au putut să aștepte într-o sală de așteptare. Imaginile din presa locală arată altceva.



„În Bacău, la momentul ăsta, singurul centru deschis e cel de la noi. Toți practic aglomerează aici înscrierile. Noi am dat numărul de vaccinări posibil de a-l face pe zi la DSP, respectiv 120, și ei urmează, cu STS, să rezolve problema în platformă, să nu lase mai mult de 120, că iar ne aglomerăm”, precizează Adrian Popa.



4) Etapa 2 s-a suprapus cu etapa 1



În județul Caraș-Severin sunt funcționale doar trei centre de vaccinare deschise în etapa 1: cel de la Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș și centrele de la Spitalele Orășenești din Oravița și Moldova Nouă, spune pentru Libertatea Daniel Botgros, purtător de cuvânt DSP Caraș-Severin.



Teoretic, ar trebui să funcționeze 16 centre de vaccinare în județ, în etapa 2. „Persoanele care s-au înscris ieri pe platformă au fost alocate la cele trei centre, nu s-au putut înscrie pe alte centre, pentru că ele nu sunt încă funcționale”, explică Daniel Botgros.



De ce nu sunt funcționale? „Unele mai trebuie amenajate, trebuie numiți coordonatorii centrelor de vaccinare, ceea ce încă nu s-a întâmplat, unitățile administrativ teritoriale trebuie să și le amenajeze, ca să îndeplinească toate condițiile”, adaugă purtătorul de cuvânt.



Dar unul dintre cele trei centre funcționale e ocupat încă cu programările din etapa 1 și nu va putea prelua programări din etapa 2.



„Noi până la 1 februarie ținem pentru etapa 1. Acum o să vină rapelurile. Noi suntem obligați să ținem până când o să se termine și rapelurile”, spune pentru Libertatea Adrian Cican, managerul Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș.



5) Prea puține doze de vaccin alocate



În Tulcea, centrul de vaccinare pentru etapa 2 se va deschide doar miercuri, cu o întârziere de câteva zile față de alte județe.



„Din cauza numărului de vaccinuri care ne-au fost alocate, cele 120 de vaccinuri pe zi, am stabilit să se vaccineze mai întâi beneficiarii centrelor, urmează vaccinarea celor care se vor programa prin intermediul medicului de familie, al platformei sau al call-center-ului”, explică pentru Libertatea reprezentanții Prefecturii Tulcea.



Tulcenii se pot programa pe platforma dezvoltată de STS doar începând de luni. Până miercuri, se vor vaccina persoanele din căminele de bătrâni și din centrele rezidențiale.



În județul Arad, autoritățile au anunțat că urmează să se deschidă 26 de centre de vaccinare până pe 15 ianuarie. Însă luni, 18 ianuarie, funcționau doar 6 centre, cu 7 puncte de vaccinare.



De ce s-au deschis mai puține centre? „Lipsa de vaccinuri. E o problemă la nivel național”, explică directorul DSP Arad, Horea Timiș.

Citeşte şi:

Haos în prima zi de vaccinare din etapa a II-a la centrul de la Marius Nasta. Beatrice Mahler spune că s-au suprapus mai multe probleme

Ce spun documentele furate de la Agenția Europeană a Medicamentului despre vaccinurile anti-COVID-19. Verificările făcute de experți înainte de aprobare

„Te omor în numele copilului meu”. De ce nu fac oamenii loc unei ambulanțe care vine pentru altcineva?

PARTENERI - GSP.RO A venit să lucreze în România și a fost șocat de ce a văzut în țara noastră. Spaniolul „s-a închinat, nu-i venea să creadă”

PARTENERI - PLAYTECH Mihai Gâdea a revenit la Antena 3, complet schimbat. Cum arată acum vedeta TV

HOROSCOP Horoscop 19 ianuarie 2021. Berbecii parcurg ultima sută de metri dintr-un traseu existențial

Știrileprotv.ro Experți: Epidemia a fost în mare parte ascunsă. Cine ar fi de vină pentru răspândirea coronavirusului la nivel global

Telekomsport ŞOC în cazul care a cutremurat ţara! Nu a murit! Văzută în altă ţară:“Erau ochii ei, sunt sigur de ce am văzut”

PUBLICITATE Legătura dintre bani și emoții. Ce trebuie să știi ca să pui mai mult deoparte (PUBLICITATE)