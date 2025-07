Niciun oficial american nu a discutat cu partea română despre eliminarea vizelor de SUA în ultimele patru luni. Ministra de externe Oana Ţoiu va pleca în septembrie în America pentru a pregăti întâlnirea dintre Donald Trump și Nicușor Dan, care va aborda capitole precum energia, securitatea la Marea Neagră și prezența trupelor americane în România, potrivit informațiilor Libertatea.

Banda românului Fabrițio Sardaru și-a însușit peste 350.000 de dolari prin cumpărarea cu carduri sociale false a mii de cutii de lapte praf pentru sugari. Infracțiunile, pentru care românul riscă până la 30 de ani de închisoare, au avut loc în vara anului 2022, când SUA traversau o criză majoră a acestui produs vital. Sărdaru este acuzat de conspiraţie la fraudă electronică și furt de identitate în formă agravantă.

Fabrica de Arme Cugir are 760 de angajați și cinci milioane de lei pierderi în primele șase luni ale anului. Totodată, societatea are datorii de circa 12 milioane de lei, releva libertatea.ro. Directorul interimar are studii de specialitate în domeniul psihologiei, fără nicio legătură profesională sau academică cu domeniul strategic al industriei de apărare.

Turiștii vor ajunge la mare mai ușor. Ultimii 12 kilometri din Drumul Expres Craiova – Pitești, de 121 km, sunt dați în folosință azi. Astfel se marchează o premieră pentru infrastructura rutieră a țării: 468 km de cale de mare viteză, neîntreruptă, de la Craiova până în Portul Constanța. Este o legătură strategică rapidă între Vestul și Estul țării, ăntre zonele industriale și porturile maritime.

Peste 2,5 miliarde de solicitări zilnice primește ChatGPT, din care 330 de milioane provin de la internauți din Statele Unite, potrivit TechRadar. Utilizarea s-a dublat în doar opt luni, dar majoritatea celor peste 500 de milioane de utilizatori activi săptămânal ai platformei apelează la versiunea gratuită a ChatGPT. Comparativ, Google – încă lider mondial – procesează 14 miliarde de căutări zilnice.

