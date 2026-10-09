5 știri by Libertatea - Actualitate, rubrica de știri găzduită de Dorin Chioțea, ne aduce și în această săptămână cele mai virale cinci știri din România și din întreaga lume.

Traficul infernal de pe Valea Prahovei are două soluții de compromis: o variantă ocolitoare de aproape șase kilometri la Comarnic și un drum de nici zece kilometri între Bușteni și Azuga, prezentat drept „acces rutier complementar descărcare A3”. Un A3 care, de fapt, nu există pe acest tronson. Libertatea a descoperit că, pentru cei 15 kilometri de centuri, statul a cheltuit 248 de milioane de euro.

Să cumperi un produs direct dintr-un comentariu pe rețelele sociale, fără să mai intri pe site-ul magazinului. Este o idee pe care românii Andrei Negrău și Lisa Popovici o vor transforma în realitate cu ajutorul inteligenței artificiale. Ei au fondat o companie în SUA, iar acum au obținut o finanțare de 17 milioane de dolari de la investitori pentru a-și duce afacerea mai departe.

Povestea unei femei de 100 de ani din California, SUA, demonstrează că nu toate regulile pentru o viață lungă urmează sfaturile stricte ale nutriționiștilor. Frieda, care a împlinit recent un secol de viață, a devenit o adevărată senzație pe rețelele de socializare după ce fiica ei a dezvăluit ce mănâncă și ce bea bătrâna în fiecare seară, la cină: hotdog și o Coca-Cola.

Administrația Trump a propus o taxă de 70.000 de dolari pentru studenții internaționali care doresc să lucreze în Statele Unite, informează Libertatea. Conform planului anunțat de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), aceștia ar urma să achite ulterior încă 30.000 de dolari pentru formare profesională adițională. În prezent, taxa pentru a participa la acest program este de aproximativ 500 de dolari.