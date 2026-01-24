Ajuns în Elveția la Forumul Economic, Trump a spus „nu vreau război”, însă intonarea apăsată, pauzele teatrale și accentul pe negație au transmis mai degrabă o antifrază, cu valoare de avertisment. Exclamația că Groenlanda „nu va fi preluată cu forța” a sunat ca un mesaj de intimidare pentru jurnaliștii critici. Trump a continuat ironic: a scos un șuierat, imitând respirația ușurată a adversarilor săi, un gest nonverbal de batjocură. În zeflemea, a punctat că fără americani europenii ar vorbi acum germană și puțin japoneză, o combinație de superioritate corporală, sarcasm și rescriere simbolică a istoriei.

Fostul candidat la prezidențiale, George Simion a mers în SUA și a tăiat un tort cu harta Groenlandei. Nonverbal, intenția era de a transmite: „am legitimitate, am acces la centrele de putere”. Derapajul de la democrație apare când astfel de gesturi ajung să țină loc de responsabilitate publică. „Diplomația de imagine” cu tăieri de hărți simbolice riscă să creeze confuzie și tensiuni: cine vorbește pentru România și cu ce mandat.

La Davos, Macron a purtat ochelari de soare inclusiv în interior, alimentând speculațiile online despre relația cu soția sa. Explicația oficială: probleme temporare la ochi, un vas de sânge spart. Președintele a dezamorsat momentul cu o glumă și a pretins că are „privirea unui tigru”, strategie clasică de detensionare prin autoironie și control al cadrului narativ. Presa internațională l-a comparat cu Tom Cruise din Top Gun, iar ochelarii tip aviator au devenit un accesoriu de putere și masculinitate simbolică.

La un an de la a doua învestire, Trump a aruncat demonstrativ pe podea materialele de la conferința de la Casa Albă, inclusiv raportul cu „succesele” sale – un gest de sfidare, respingere a convențiilor și autosuficiență. A fluturat mai multe fotografii cu presupuși infractori periculoși, etichetați drept „teroriști domestici”, exagerând mesajul prin impact vizual și teatralizare. Gluma că, dacă și-ar fi prins degetul cu clipsul de hârtie, nu și-ar fi „arătat durerea” expune bravada, nevoia de invulnerabilitate și megalomania performativă.

Spre deosebire de discursurile premierului Canadei sau ale președintelui Franței de la Davos, președintele Finlandei sugerează prudență în relația transatlantică. Alexander Stubb a afișat un calm nordic, postură relaxată și ton moderat, invitându-l pe Trump la „saună fierbinte și baie cu apă rece” înainte de negocierile despre Groenlanda: diplomație în stil finlandez, metaforă a echilibrului și invitație nonverbală la autocontrol și răcirea impulsurilor.

