5 știri Economic: În țara asta, pare că doar analfabetismul mai e funcțional

În țara asta, pare că doar analfabetismul mai e funcțional. Și îți explic imediat cum influențează asta economia. Salut, sunt Daniel Coman, de la Euronews, iar tu urmărești 5 știri economice, în coproducție cu Libertatea.

Analfabetismul funcțional nu e doar o problemă a școlii, e o factură economică uriașă. Cât costă România faptul că aproape jumătate dintre elevi nu înțeleg bine ceea ce citesc? Un studiu al Universității Stanford arată că peste 3 mii de miliarde de dolari. Da, mii de miliarde de dolari. Ai auzit bine. Iată, eșecul sistemului se poate măsura în bani. Asta este suma pe care economia României ar câștiga-o pe durata vieții profesionale a generațiilor de azi dacă fiecare elev român ar ajunge măcar la nivelul minim PISA. De ce? Oameni mai bine pregătiți înseamnă productivitate mai mare, salarii mai bune, firme mai competitive și mai multe taxe încasate. Când un copil termină școala fără să înțeleagă ce citește, noi toți pierdem.

Dacă e vreo legătură între ele sau nu, te las pe tine să decizi, dar rata șomajului a urcat la 6,8% în trimestrul al doilea al anului, cel mai ridicat nivel din ultimii 11 ani. Companiile au încetinit angajările, iar unele au început concedierile. Industria auto și cea de componente au fost printre cele mai lovite, pe fondul cererii mai slabe din Europa. Nu, școala nu explică singură șomajul. Dar arată o problemă mai veche: piața muncii cere competențe pe care școala nu reușește să le ofere tuturor. Iar când joburile devin mai puține, problema se vede imediat.

Vreți să mai vorbim puțin despre asta? Aproape unul din trei tineri români nu are un loc de muncă. Șomajul în rândul celor sub 25 de ani a ajuns la 30,8%, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană și aproape dublu față de media europeană. De ce? Abandon școlar ridicat, competențe slabe, salarii de început care abia acoperă costul vieții și anunțurile alea în care angajatorii spun că vor juniori, dar cu experiență de muncă. E problema perfectă: fără experiență nu primești primul job, iar fără primul job nu ai de unde să faci experiență. Din păcate, e o problemă care nu apare în prioritățile nimănui, deși ne va afecta foarte mult mai târziu. Acești tineri intră târziu în economie, plătesc târziu taxe și contribuții și pierd ani în care ar fi putut acumula experiență.

Și așa ajungem la vechea întrebare: „cine o să ne plătească nouă pensia?” Dacă ai impresia că pensia ta stă undeva într-un cont și te așteaptă, am o veste proastă: în sistemul public, banii de azi plătesc pensiile de azi. În anii ’90 aveam cam doi-trei angajați la un pensionar. Astăzi, raportul este aproape unu la unu. Și problema mare vine în doar câțiva ani: generațiile numeroase ale „decrețeilor” încep să iasă masiv la pensie. Mai mulți pensionari, mai puțini contributori. Deja bugetul public de pensii este într-o mare gaură. deficitul lui a trecut de 52 de miliarde de lei anul trecut. Sunt bani pe care statul îi împrumută doar ca să plătească pensiile de azi.

Mai țineți minte când benzina la 10 lei litrul părea un scenariu apocaliptic? Eh, suntem cam pe acolo, mai avem câțiva bani. În București, benzina standard a ajuns până la 9 lei și 98 de bani litrul. Practic, un plin de 50 de litri bate spre 500 de lei. Motorina a trecut deja bine de prag: pornește de la aproximativ 10 lei și 46 de bani. Iar perspectivele nu sunt grozave. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu pune presiune pe petrol și pe piața carburanților. Deocamdată nu vorbim despre lipsă de combustibil, din fericire, dar vorbim despre prețuri foarte ridicate. Scenariul care ne speria mai demult tocmai a devenit realitate.