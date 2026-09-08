Libertatea și Euronews România continuă rubrica „5 Știri” cu o nouă ediție dedicată exclusiv economiei. În fiecare săptămână, jurnalistul Daniel Coman traduce cifrele în realități palpabile. Iată care sunt cele mai importante cinci subiecte economice ale momentului, explicate clar și la obiect.

De la 1 septembrie, statul a redus acciza pentru motorină cu 25%, iar prețul la pompă a scăzut cu 17 bani pe litru. Doar că scumpirile următoare au șters rapid toată reducerea. Motorina a trecut din nou de 10 lei pe litru, iar benzina a ajuns la un nou record: până la 9,79 lei litrul, periculos de aproape de pragul psihologic de 10 lei. De vină sunt cotațiile internaționale ridicate și costurile mai mari de aprovizionare. Statul a tras prețul în jos, piaț a tras în sus. A câștigat piața, și am pierdut noi, pentru că plătim mai mult.

Și cum o veste proastă nu vine niciodată singură, Din octombrie, Hidroelectrica scumpește energia pentru clienții noi și pentru cei ale căror contracte expiră. Prețul energiei active crește cu peste 14%, iar factura finală cu aproximativ 7%. Dacă ai un consum lunar de 300 kWh, o să plătești în plus cam 24-25 de lei. Dar problema mai mare este alta. Hidroelectrica a fost mult timp reperul de preț al pieței. Și cel mai ieftin furnizor. Acum, experții avertizează că și alți furnizori ar putea veni cu oferte mai scumpe, chiar cu 10–15%. Și e cumva normal. Când cel mai ieftin curent se scumpește, toată piața îl urmează.

Și după tote scumpirile, ne mai rămâne vreun ban să punem deoparte? Să economisești în România e ca un sport de performanță. Doar 9% dintre români reușesc, arată datele unui studiu recent. Un român din patru spune că veniturile îi ajung doar pentru strictul necesar. Iar 23% au fost nevoiți să se împrumute pentru cheltuielile de bază. Nu pentru vacanță sau televizor nou. Ci pentru mâncare, facturi, cheltuieli de zi cu zi. Iar 42% spun că economisesc mai puțin decât anul trecut. Când oricum nu economiseau prea mult. Practic, bugetul multor familii din România a devenit un fel de Doamne Ajută să ne ajungă până la salariu!

Și să nu crezi că bugetul statului o duce mai bine. Da, am mai scăzut deficitul, dar România se împrumută în continuare de peste două ori mai scump decât Germania. Și la dobânzi mai mari inclusiv decât state care nu sunt în Uniunea Europeană. pentru împrumuturile în lei pe zece ani, investitorii cer României peste 7% dobândă. Germaniei, aproximativ 3,4%. Pentru că nu contează doar cât datorezi, ci și câtă încredere are piața că vei putea plăti: avem deficit mare, inflație ridicată și rating la limita categoriei „junk”. Iar energia scumpă împinge inflația și dobânzile și mai sus.

Și în timp ce noi ne îngrijorăm din cauza banilor, a crizei energetice, a celor 4 luni de când nu avem guvern deplin, războaie, și tot felul de situații, stați liniștiți, statul se ocupă de adevăratele probleme. Parlamentul a vrut să lase românii să facă de patru ori mai multă țuică acasă fără să plătească accize. Planul a murit însă dintr-un motiv foarte românesc: procedura. În mai, deputații au votat creșterea limitei de la 50 la 200 de litri de alcool pur pe an, pentru gospodăriile care produc băuturi tradiționale pentru consum propriu. Nicușor Dan a trimis însă legea înapoi în Parlament. Nu pentru că avea ceva cu țuica, ci pentru că amendamentul fusese introdus la Camera Deputaților fără să fi trecut și prin Senat. Senatorii au eliminat acum prevederea. Așa că limita rămâne, deocamdată, la 50 de litri de alcool pur, adică aproximativ 125 de litri de țuică la 40 de grade. E, nu pare că altfel vedem toate problemele acum?