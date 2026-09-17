Salutare! Bine te-am regăsit! Avem record de aplicări pe eJobs, tineri care vor să se angajeze și, bineînțeles, inteligența artificială care ne face să părem și mai buni în ceea ce facem. Sunt Raluca Dumitra și te invit să rămâi până la final la o nouă ediție „5 știri despre joburi” by Libertatea & eJobs. Începem chiar acum!

Peste 9 milioane de aplicări pe eJobs în primele 8 luni ale anului. Adică cele mai multe din ultimii 10 ani! În medie, vorbim de 63 de candidaturi pentru un singur loc de muncă. Retail, IT, Marketing și Farma sunt domeniile cu cea mai mare concurență, un singur job având, în medie, și peste 90 de aplicări. În Producție sau Construcții, în schimb, nu prea se înghesuie lumea să aplice, căci vorbim de sub 50 de aplicări per job.

3 sferturi din tinerii până în 24 ani spun că le e mai greu să-și găsească job decât anul trecut. 60% spun că principala barieră e cerința de experiență anterioară chiar și pentru rolurile de junior, iar 56% cred că automatizarea a redus ofertele. Totuși, 42% nu se tem de inteligența artificială. Peste 100.000 joburi entry-level au fost postate de la începutul anului pe eJobs, adică mai bine de jumătate din total.

Românii petrec în medie 53 de minute pe zi pe drumul spre muncă și înapoi, exact la fel ca olandezii! Diferența? În timp ce în Olanda parcurgi 63 de kilometri pe autostrăzi moderne în acest timp, la noi aceeași oră se duce pe distanțe mult mai mici, din cauza traficului din orașe. Campionii Europei la navetă rămân belgienii, cu peste o oră zilnic în trafic, în timp ce italienii scapă în doar 35 de minute.

78% dintre angajații români petrec cel mult jumătate de oră pentru a lua masa în timpul zilei de lucru. 69% dintre respondenții acestui sondaj omit cu totul masa de prânz în fiecare zi sau ocazional, deși sunt conștienți de avantajele unei deconectări în mijlocul programului. Comprimarea timpului alocat mesei este o tendință observată la nivel global, unde pauza medie de prânz a ajuns la 35 de minute.

Ne face inteligența artificială să părem mai buni la job decât suntem în realitate? Ei bine, un nou studiu arată că jumătate din angajați folosesc AI ca să livreze peste nivelul lor real de competență, iar 64% fac sarcini pe care nu le-ar fi putut realiza singuri. Mai mult, 39% predau proiectele făcute cu AI fără să spună nimănui, iar 30% chiar au primit laude pentru munca generată în mare parte de tehnologie!