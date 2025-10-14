Casele verzi, tot mai întâlnite în proiectele constructorilor, oferă finanțare mai avantajoasă, dar și confort sporit. Un credit verde are o dobândă cu aproape 1% mai mică față de unul standard, dacă locuința respectă cerințele de eficiență energetică.

Potrivit unui studiu Revolut, tinerii români preferă conturile de economii, fondurile monetare și investițiile în aur în locul imobiliarelor, în timp ce, pentru segmentul de vârstă 45-54 ani, apartamentele rămân prima opțiune de investiție.

Nu e o noutate că românii plătesc cele mai mari prețuri pentru locuințe în Cluj-Napoca, Brașov și București. Surpriza vine din piețele secundare, unde evoluțiile sunt cu adevărat spectaculoase. Potrivit Imobiliare.ro, în Craiova, prețul mediu a crescut în ultimul an cu aproape 19%.

IRCC a atins un nou maxim istoric, dar ce impact are dacă vrei să cumperi o locuință cu un împrumut? Pentru a accesa un credit ipotecar de valoare medie, pe 30 de ani, ai nevoie de venituri nete lunare de peste 6.000 lei, luând în calcul gradul maxim de îndatorare.

Românii nu mai caută doar cel mai ieftin apartament. În ultimii ani, criteriile de alegere a locuinței s-au schimbat. Dacă înainte bugetul era criteriul decisiv, acum locația face diferența. Fiecare pas mai aproape de metrou sau centru înseamnă mii de euro în plus la prețul final.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Urmărește în continuare finance.imobiliare.ro pentru ultimele noutăți din lumea creditării. Testează-ți opțiunile printr-o simulare rapidă și găsește creditul potrivit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE