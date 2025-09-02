Oamenii vor împrumuta mai puțin odată cu încetinirea economiei. Creșterea prețurilor locuințelor noi va muta o parte din cerere către piața veche. Oferta rămâne limitată, însă mulți vor căuta în continuare locuințe pentru nevoia de spațiu sau pentru a-și proteja economiile de inflație.

Citește mai mult despre piața de creditare din contextul economic actual și vezi ce perspective sunt pentru a doua jumătate a anului.

Românii sunt tot mai deschiși la serviciile bancare alternative. O nouă bancă digitală intră pe piață cu scopul de a deveni liderul din regiune pe această nișă. Este vorba de grupul austriac Addiko Bank ce va concura direct cu George, Revolut și Salt Bank.

Plăți doar cu cardul? Albania ar putea deveni prima țară din lume care renunță la cash. Propunerea vine ca o soluție pentru a reduce evaziunea fiscală. Nici România nu e prea departe la acest capitol. Potrivit Băncii Mondiale, suntem pe locul doi în UE în privința încasării salariului în plic.

Dacă îți cauți o locuință, atunci te invităm la cel mai mare eveniment de real estate din România. Salonul Imobiliar București are loc la Palatul Parlamentului în perioada 12-14 septembrie. Imobiliare.ro Finance te așteaptă să îți fie alături în procesul de finanțare.

Recomandări Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

Cum ar fi să poți afla rapid valoarea reală a locuinței pe care ai pus ochii? Ei bine, este posibil! Prin PrețExpert, afli direct online prețul corect al unei proprietăți. Instrumentul, lansat recent de Imobiliare.ro, e util și dacă vrei să știi cât să plătești chirie într-o anumită zonă din oraș.

Urmărește în continuare finance.imobiliare.ro pentru ultimele noutăți din lumea creditării. Testează-ți opțiunile printr-o simulare rapidă și găsește creditul potrivit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE