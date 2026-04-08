Cei care au credite legate de IRCC plătesc o rată mai mică din această lună. Scăderea IRCC poate diminua rata cu aproape 1%, în funcție de marja băncii și perioada rămasă de plătit. IRCC va rămâne la 5,58% până la sfârșitul lunii iunie. Dacă vrei să-ți reduci ratele sau durata, perioada este favorabilă și pentru refinanțare.

Licitații online pentru un apartament? Ai auzit bine. ANAF deschide licitațiile online, iar bunurile confiscate de stat vor putea fi cumpărate de acasă, de pe telefon sau calculator. Vorbim de mașini, apartamente sau terenuri, de obicei sub prețul pieței. Licitațiile au loc în timp real și se prelungesc automat dacă apar oferte de ultim moment.

8 din 10 români spun că educația financiară ar trebui predată în școli din nevoia de repere clare și instrumente practice pentru decizii mai bune. Un studiu ING arată că 71% cred că sănătatea financiară le influențează starea de bine. Datele arată că banii aduc liniște, încredere și capacitatea de a vedea viitorul mai clar.

Țara noastră este una dintre cele mai importante piețe pentru Revolut, ocupând locul trei ca număr de utilizatori activi, după Marea Britanie și Franța. În primul an de la deschiderea sucursalei locale, numărul clienților care folosesc Revolut ca bancă principală a crescut cu 15%, iar creditele de nevoi personale acordate s-au majorat cu 44%.

Românii care nu își mai permit să plătească creditele la bănci sau IFN-uri pot apela la insolvență personală, potrivit ANPC. Pensionarii sau cei cu venituri foarte mici și fără bunuri pot beneficia de suspendarea executărilor silite și chiar de ștergerea datoriilor dacă respectă condițiile prevăzute de lege.

