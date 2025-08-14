5 știri by Libertatea – Tech: Crocși cu Windows XP, GPT-5 de la OpenAI şi cel mai subţire telefon pliabil

Microsoft continuă să sărbătorească cea de-a 50-a aniversare într-un mod inedit. Compania a creat o ediție limitată de Crocs cu tematică Windows XP. Papucii aniversari sunt disponibili la precomandă pentru angajații Microsoft, care au prioritate înainte de o „lansare mondială”. Perechea de Crocs, în valoare de 80 de dolari, include un set de șase Jibbitz Microsoft, cu opțiuni nostalgice precum logo-ul original MSN, iconița Internet Explorer, asistentul Clippy și un cursor de mouse.

OpenAI a lansat GPT-5, cel mai recent AI al său. Acesta este prezentat ca fiind „cel mai inteligent”, „cel mai rapid” și „cel mai util” model al companiei. Obiectivul final este crearea unei inteligențe artificiale „generale” sau „superinteligente”, cu capacități cognitive superioare celor umane. „GPT-5 este ca și cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect”, a declarat Sam Altman, CEO și cofondator OpenAI.

HONOR a lansat în România cel mai avansat smartphone pliabil al său, Magic V5. Acesta se remarcă prin designul de o grosime de doar 8,8 mm, fiind cel mai subțire smartphone pliabil din lume. Acesta a devansat în top Samsung Galaxy Z Fold7, precedentul „campion” la subțirime. Potrivit HONOR, Magic V5 este disponibil pentru achiziție în România la un preț de pornire de 9.999 lei.

Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
Recomandări
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

IT-iștii ucraineni integrează inteligența artificială și robotica pentru a apăra soldații și a doborî amenințările aeriene. Aceștia au prezentat un nou sistem robotic echipat cu o turelă ghidată de AI, capabilă să detecteze și să distrugă autonom dronele inamice. Această dezvoltare marchează un pas semnificativ în apărarea Ucrainei și în contracararea amenințării dronelor rusești.

Perplexity AI a făcut o ofertă surprinzătoare pentru achiziționarea Google Chrome, în valoare de 34,5 miliarde de dolari. Această mișcare face parte din strategia companiei de a concura cu gigantul tech în domeniul căutărilor web. Oferta Perplexity depășește semnificativ evaluarea Chrome, estimată la 18 miliarde de dolari, iar mai mulți investitori, inclusiv fonduri importante, au fost de acord să susțină tranzacția în totalitate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Tech: Crocși cu Windows XP, GPT-5 de la OpenAI şi cel mai subţire telefon pliabil
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Viva.ro
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
gsp
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
GSP.RO
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
GSP.RO
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
Parteneri
Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul îți rupe inima. Familia, prietenii și fanii se roagă pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul îți rupe inima. Familia, prietenii și fanii se roagă pentru ea
Singurele poze de la nunta ei! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Avantaje.ro
Singurele poze de la nunta ei! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

ANAF îl somează pe Klaus Iohannis să plătească un milion de euro pentru casa pierdută din Sibiu, altfel va fi executat silit
Știri România 18:58
ANAF îl somează pe Klaus Iohannis să plătească un milion de euro pentru casa pierdută din Sibiu, altfel va fi executat silit
Garda de Mediu se „înarmează” cu drone și bodycam-uri cumpărate prin PNRR. Diana Buzoianu promite mai multe sancțiuni
Știri România 18:45
Garda de Mediu se „înarmează” cu drone și bodycam-uri cumpărate prin PNRR. Diana Buzoianu promite mai multe sancțiuni
Parteneri
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Adevarul.ro
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Cele mai frumoase urări de Sf. Maria
Fanatik.ro
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Cele mai frumoase urări de Sf. Maria
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Ce se va întâmpla cu emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț. În ce zile poate fi urmărită la Antena Stars
Stiri Mondene 17:46
Ce se va întâmpla cu emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț. În ce zile poate fi urmărită la Antena Stars
Cine este femeia pe care Cătălin Botezatu a iubit-o cel mai mult. Adevărul despre relația cu Nicolle Fota
Stiri Mondene 17:15
Cine este femeia pe care Cătălin Botezatu a iubit-o cel mai mult. Adevărul despre relația cu Nicolle Fota
Parteneri
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Elle.ro
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
"Bună dimineața, mi-am ucis fosta soție". Un italian şi-a înjunghiat fosta parteneră şi a sunat la poliţie
ObservatorNews.ro
"Bună dimineața, mi-am ucis fosta soție". Un italian şi-a înjunghiat fosta parteneră şi a sunat la poliţie
Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul îți rupe inima. Familia, prietenii și fanii se roagă pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul îți rupe inima. Familia, prietenii și fanii se roagă pentru ea
Parteneri
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
GSP.ro
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.ro
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Parteneri
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
Mediafax.ro
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Wowbiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Wowbiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
O tânără de 17 ani din Timișoara a murit la maternitate, la doar câteva ore după ce a născut natural
KanalD.ro
O tânără de 17 ani din Timișoara a murit la maternitate, la doar câteva ore după ce a născut natural

Politic

Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny” şi îndeamnă primarii să facă datorii, spune un lider PSD: „Este o insultă”
Politică 15:30
Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny” şi îndeamnă primarii să facă datorii, spune un lider PSD: „Este o insultă”
Ciprian Ciucu, ieșire nervoasă: „Dă-te afară și atacă zilnic”. Victoria Stoiciu a scris că guvernul din care face parte și PSD măcelărește Educația
Politică 15:20
Ciprian Ciucu, ieșire nervoasă: „Dă-te afară și atacă zilnic”. Victoria Stoiciu a scris că guvernul din care face parte și PSD măcelărește Educația
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului
Fanatik.ro
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii