5 știri by Libertatea – Tech: Crocși cu Windows XP, GPT-5 de la OpenAI şi cel mai subţire telefon pliabil

Microsoft continuă să sărbătorească cea de-a 50-a aniversare într-un mod inedit. Compania a creat o ediție limitată de Crocs cu tematică Windows XP. Papucii aniversari sunt disponibili la precomandă pentru angajații Microsoft, care au prioritate înainte de o „lansare mondială”. Perechea de Crocs, în valoare de 80 de dolari, include un set de șase Jibbitz Microsoft, cu opțiuni nostalgice precum logo-ul original MSN, iconița Internet Explorer, asistentul Clippy și un cursor de mouse.

OpenAI a lansat GPT-5, cel mai recent AI al său. Acesta este prezentat ca fiind „cel mai inteligent”, „cel mai rapid” și „cel mai util” model al companiei. Obiectivul final este crearea unei inteligențe artificiale „generale” sau „superinteligente”, cu capacități cognitive superioare celor umane. „GPT-5 este ca și cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect”, a declarat Sam Altman, CEO și cofondator OpenAI.

HONOR a lansat în România cel mai avansat smartphone pliabil al său, Magic V5. Acesta se remarcă prin designul de o grosime de doar 8,8 mm, fiind cel mai subțire smartphone pliabil din lume. Acesta a devansat în top Samsung Galaxy Z Fold7, precedentul „campion” la subțirime. Potrivit HONOR, Magic V5 este disponibil pentru achiziție în România la un preț de pornire de 9.999 lei.

IT-iștii ucraineni integrează inteligența artificială și robotica pentru a apăra soldații și a doborî amenințările aeriene. Aceștia au prezentat un nou sistem robotic echipat cu o turelă ghidată de AI, capabilă să detecteze și să distrugă autonom dronele inamice. Această dezvoltare marchează un pas semnificativ în apărarea Ucrainei și în contracararea amenințării dronelor rusești.

Perplexity AI a făcut o ofertă surprinzătoare pentru achiziționarea Google Chrome, în valoare de 34,5 miliarde de dolari. Această mișcare face parte din strategia companiei de a concura cu gigantul tech în domeniul căutărilor web. Oferta Perplexity depășește semnificativ evaluarea Chrome, estimată la 18 miliarde de dolari, iar mai mulți investitori, inclusiv fonduri importante, au fost de acord să susțină tranzacția în totalitate.

