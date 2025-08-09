Strigătul supraviețuitorilor bombardamentului de la Hiroshima: „O amenințare nucleară mai mare ca niciodată”

În Parcul Memorial al Păcii din Hiroshima, supraviețuitori și oficialități s-au adunat miercuri dimineața pentru a comemora momentul în care bomba atomică „Little Boy” a fost lansată de un bombardier american B-29 pe 6 august 1945. Trei zile mai târziu, orașul Nagasaki a fost și el distrus de o a doua bombă atomică americană.

Peste 110.000 de persoane au murit instantaneu în urma atacurilor, în timp ce sute de mii au pierit ulterior din cauza rănilor și a bolilor cauzate de radiații. Până în prezent, acestea rămân singurele utilizări ale armelor nucleare în război.

Colaj foto cu urmarile de la Hiroshima dupa ce americanii au lansat prima bomba nucleara din lumea. in imagini se poate vedea ciuperca atomica si distrugerile masive ale orasului
Hotărârea Japoniei de a continua lupta a determinat America să lanseze prima bombă atomică din lume, Colaj foto: Shutterstock, Wikipedia

Amenințarea nucleară actuală

„Diviziunile din comunitatea internațională cu privire la dezarmarea nucleară se adâncesc, iar mediul actual de securitate devine din ce în ce mai sever”, a declarat miercuri premierul japonez Shigeru Ishiba, citat de CNN.

Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal
Recomandări
Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Organizația supraviețuitorilor Nihon Hidankyo, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a avertizat: „Nu mai avem mult timp, în timp ce ne confruntăm cu o amenințare nucleară mai mare ca niciodată”.

Tensiuni recente între puterile nucleare

În ultima săptămână, Rusia și Statele Unite și-au aruncat amenințări nucleare în contextul invaziei din Ucraina, iar Donald Trump a ordonat ca două submarine nucleare americane să fie poziționate lângă Rusia.

În ultimele luni, SUA au lovit facilități nucleare iraniene cu bombe convenționale puternice pentru a opri programul nuclear al Teheranului.

Începutul anului a adus un conflict scurt între India și Pakistan, ambele puteri nucleare, pe tema controlului asupra regiunii Kashmir.

Submarinul nuclear USS HENRY M. JACKSON (SSBN-730) surprins în timp ce se îndreaptă spre Stația Navală Pearl Harbor, Hawaii Foto: Profimedia
Submarinul nuclear USS HENRY M. JACKSON (SSBN-730) surprins în timp ce se îndreaptă spre Stația Navală Pearl Harbor, Hawaii. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Creșterea arsenalelor nucleare

„Observăm o tendință clară de creștere a arsenalelor nucleare, o retorică nucleară mai ascuțită și abandonarea acordurilor de control al armamentului”, a declarat Hans Kristensen, cercetător asociat la Programul pentru Arme de Distrugere în Masă al SIPRI.

Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”
Recomandări
Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”

Aceste tendințe alarmante au determinat Bulletin of the Atomic Scientists să mute „Ceasul Apocalipsei” la 89 de secunde de miezul nopții, cel mai aproape de o catastrofă globală de la înființarea sa în 1947.

Arsenalul nuclear global

Bomba atomică de la Hiroshima, cu o putere explozivă de 15 kilotone, ar fi considerată o armă nucleară cu randament scăzut după standardele actuale. Cea mai mare armă nucleară din arsenalul SUA are o putere de 1,2 megatone, de 80 de ori mai mare decât bomba de la Hiroshima.

Experții avertizează că o singură armă nucleară modernă, detonată deasupra unui oraș mare, ar putea ucide instantaneu milioane de oameni.

În prezent, există peste 12.000 de arme nucleare în posesia a nouă puteri nucleare – SUA, Rusia, China, Franța, Regatul Unit, India, Pakistan, Coreea de Nord și Israel, conform SIPRI.

Majoritatea acestor țări „au continuat programe intensive de modernizare nucleară în 2024, îmbunătățind armele existente și adăugând versiuni mai noi”, potrivit ultimului raport anual SIPRI.

Racheta balistică intercontinentală RS-24 Yars, expusă în scop propagandistic la parada de 9 mai de la Moscova Foto: Profimedia
Racheta balistică intercontinentală RS-24 Yars, expusă în scop propagandistic la parada de 9 mai de la Moscova Foto: Profimedia
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
Recomandări
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

SUA și Rusia dețin împreună aproximativ 90% din armele nucleare ale lumii, dar puterile nucleare mai mici își extind sau planifică să-și extindă arsenalele.

China se află în fruntea creșterii, adăugând aproximativ 100 de focoase nucleare pe an, o tendință pe care SIPRI se așteaptă să continue.

Dar cum ar arăta un război nuclear azi

Milioane de morți, contaminare radioactivă masivă și o posibilă iarnă nucleară ar fi doar începutul. O simulare publicată de Washington Post descrie, pas cu pas, primele 20 de minute ale unui conflict între superputeri, cu atacuri devastatoare.

Conform simulării citate de Washington Post, totul ar începe cu lansarea unor rachete balistice intercontinentale nucleare de către un inamic nespecificat al SUA. În doar câteva minute, sistemele de avertizare timpurie americane ar detecta atacul, iar președintele ar fi informat.

În următoarele momente critice, liderul american ar trebui să ia o decizie cu consecințe globale. Ar avea la dispoziție „cartea neagră” cu opțiunile de contraatac și celebra „valiză nucleară”. Timpul ar fi extrem de scurt pentru a ordona o ripostă înainte ca rachetele inamice să lovească.

Simularea descrie în detaliu efectele catastrofale ale unui atac nuclear asupra capitalei SUA. Washington Post notează: „Clădiri, copaci și oameni și orice altceva într-o rază de câteva sute de metri de locurile exploziei ar fi vaporizate. Unda de șoc ar provoca daune grave la peste o milă distanță. Peste jumătate de milion de oameni ar putea muri instantaneu.”

În scenariul prezentat, președintele SUA ar ordona lansarea a 300 de rachete balistice intercontinentale, precum și pregătirea bombardierelor și submarinelor pentru atac. Astfel ar începe un schimb nuclear devastator între superputeri.

Peste 91 de milioane de oameni din Rusia, SUA și țările aliate NATO ar putea fi uciși sau răniți în trei ore după o singură cu bombă nucleară, arată o simulare mai veche realizată de Universitatea Princeton din Statele Unite.

Concluzia experților este clară: un conflict nuclear ar aduce distrugere globală ireversibilă, fără câștigători reali și cu foarte puțin timp pentru decizii ce ar putea salva planeta.

În acest context tensionat, comemorarea bombardamentelor de la Hiroshima și Nagasaki rămâne un avertisment puternic cu privire la pericolele armelor nucleare și necesitatea urgentă a dezarmării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Ce se întâmplă la mormântul lui Ion Iliescu e fără precedent. Ce au făcut oamenii care au ajuns acolo la scurt timp de la înmormântare
Viva.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă la mormântul lui Ion Iliescu e fără precedent. Ce au făcut oamenii care au ajuns acolo la scurt timp de la înmormântare
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Unica.ro
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket, ce îi are ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu. Anunțul OFICIAL
Elle.ro
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket, ce îi are ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu. Anunțul OFICIAL
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Avantaje.ro
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei
Tvmania.ro
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei

Alte știri

Cel mai căutat om din România, Emil Gânj, de negăsit, după o lună: „Nici n-o să-l mai prindă. Nu și-au făcut treaba de la început”
Știri România 09:15
Cel mai căutat om din România, Emil Gânj, de negăsit, după o lună: „Nici n-o să-l mai prindă. Nu și-au făcut treaba de la început”
Ce acte trebuie să depună fermierii la primărie pentru a primi despăgubire pentru secetă
Știri România 08:46
Ce acte trebuie să depună fermierii la primărie pentru a primi despăgubire pentru secetă
Parteneri
Pe ce au dat partidele parlamentare banii de la stat în prima jumătate a anului. Cheltuielile care au dus la depășirea subvențiilor lunare
Adevarul.ro
Pe ce au dat partidele parlamentare banii de la stat în prima jumătate a anului. Cheltuielile care au dus la depășirea subvențiilor lunare
Șocul trăit de o mamă când a văzut ecografia cu bebelușul ei. „De fiecare dată când mă uit la ea, îmi vine să râd”
Fanatik.ro
Șocul trăit de o mamă când a văzut ecografia cu bebelușul ei. „De fiecare dată când mă uit la ea, îmi vine să râd”
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Anunțul trist făcut de Diana Dumitrescu. Vedeta trece printr-o perioadă complicată. „Am obosit să par tare. Am obosit să spun e bine când nu e”
Stiri Mondene 08 aug.
Anunțul trist făcut de Diana Dumitrescu. Vedeta trece printr-o perioadă complicată. „Am obosit să par tare. Am obosit să spun e bine când nu e”
Cum se simte Micutzu când lucrează cu Mona Segall: „Asta pot să spun!”. „The Ticket” e primul proiect în care se intersectează
Exclusiv
Stiri Mondene 08 aug.
Cum se simte Micutzu când lucrează cu Mona Segall: „Asta pot să spun!”. „The Ticket” e primul proiect în care se intersectează
Parteneri
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well 2025. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi pentru această ocazie
Elle.ro
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well 2025. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi pentru această ocazie
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Parteneri
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
TVMania.ro
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
ObservatorNews.ro
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Parteneri
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
KanalD.ro
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
StirileKanalD.ro
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Wowbiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Wowbiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
StirileKanalD.ro
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
KanalD.ro
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt

Politic

Trump și Putin se vor întâlni în Alaska, pe 15 august. Ce înseamnă asta pentru războiul din Ucraina
Politică 08:30
Trump și Putin se vor întâlni în Alaska, pe 15 august. Ce înseamnă asta pentru războiul din Ucraina
„Mormântul paralel” al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
Politică 08 aug.
„Mormântul paralel” al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
Parteneri
Avertisment pentru Trump: Putin vânează o victorie simbolică. Nu-i oferi muniție de propagandă
Spotmedia.ro
Avertisment pentru Trump: Putin vânează o victorie simbolică. Nu-i oferi muniție de propagandă
Orașul în care oamenii nu își mai vorbesc din cauza turiștilor. „Nu ne mai salutăm unii pe alții pentru că suntem dezbinați”
Fanatik.ro
Orașul în care oamenii nu își mai vorbesc din cauza turiștilor. „Nu ne mai salutăm unii pe alții pentru că suntem dezbinați”
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea