Strigătul supraviețuitorilor bombardamentului de la Hiroshima: „O amenințare nucleară mai mare ca niciodată”

În Parcul Memorial al Păcii din Hiroshima, supraviețuitori și oficialități s-au adunat miercuri dimineața pentru a comemora momentul în care bomba atomică „Little Boy” a fost lansată de un bombardier american B-29 pe 6 august 1945. Trei zile mai târziu, orașul Nagasaki a fost și el distrus de o a doua bombă atomică americană.

Peste 110.000 de persoane au murit instantaneu în urma atacurilor, în timp ce sute de mii au pierit ulterior din cauza rănilor și a bolilor cauzate de radiații. Până în prezent, acestea rămân singurele utilizări ale armelor nucleare în război.

Hotărârea Japoniei de a continua lupta a determinat America să lanseze prima bombă atomică din lume, Colaj foto: Shutterstock, Wikipedia

Amenințarea nucleară actuală

„Diviziunile din comunitatea internațională cu privire la dezarmarea nucleară se adâncesc, iar mediul actual de securitate devine din ce în ce mai sever”, a declarat miercuri premierul japonez Shigeru Ishiba, citat de CNN.

Organizația supraviețuitorilor Nihon Hidankyo, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a avertizat: „Nu mai avem mult timp, în timp ce ne confruntăm cu o amenințare nucleară mai mare ca niciodată”.

Tensiuni recente între puterile nucleare

În ultima săptămână, Rusia și Statele Unite și-au aruncat amenințări nucleare în contextul invaziei din Ucraina, iar Donald Trump a ordonat ca două submarine nucleare americane să fie poziționate lângă Rusia.

În ultimele luni, SUA au lovit facilități nucleare iraniene cu bombe convenționale puternice pentru a opri programul nuclear al Teheranului.

Începutul anului a adus un conflict scurt între India și Pakistan, ambele puteri nucleare, pe tema controlului asupra regiunii Kashmir.

Submarinul nuclear USS HENRY M. JACKSON (SSBN-730) surprins în timp ce se îndreaptă spre Stația Navală Pearl Harbor, Hawaii. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Creșterea arsenalelor nucleare

„Observăm o tendință clară de creștere a arsenalelor nucleare, o retorică nucleară mai ascuțită și abandonarea acordurilor de control al armamentului”, a declarat Hans Kristensen, cercetător asociat la Programul pentru Arme de Distrugere în Masă al SIPRI.

Aceste tendințe alarmante au determinat Bulletin of the Atomic Scientists să mute „Ceasul Apocalipsei” la 89 de secunde de miezul nopții, cel mai aproape de o catastrofă globală de la înființarea sa în 1947.

Arsenalul nuclear global

Bomba atomică de la Hiroshima, cu o putere explozivă de 15 kilotone, ar fi considerată o armă nucleară cu randament scăzut după standardele actuale. Cea mai mare armă nucleară din arsenalul SUA are o putere de 1,2 megatone, de 80 de ori mai mare decât bomba de la Hiroshima.

Experții avertizează că o singură armă nucleară modernă, detonată deasupra unui oraș mare, ar putea ucide instantaneu milioane de oameni.

În prezent, există peste 12.000 de arme nucleare în posesia a nouă puteri nucleare – SUA, Rusia, China, Franța, Regatul Unit, India, Pakistan, Coreea de Nord și Israel, conform SIPRI.

Majoritatea acestor țări „au continuat programe intensive de modernizare nucleară în 2024, îmbunătățind armele existente și adăugând versiuni mai noi”, potrivit ultimului raport anual SIPRI.

Racheta balistică intercontinentală RS-24 Yars, expusă în scop propagandistic la parada de 9 mai de la Moscova Foto: Profimedia

SUA și Rusia dețin împreună aproximativ 90% din armele nucleare ale lumii, dar puterile nucleare mai mici își extind sau planifică să-și extindă arsenalele.

China se află în fruntea creșterii, adăugând aproximativ 100 de focoase nucleare pe an, o tendință pe care SIPRI se așteaptă să continue.

Dar cum ar arăta un război nuclear azi

Milioane de morți, contaminare radioactivă masivă și o posibilă iarnă nucleară ar fi doar începutul. O simulare publicată de Washington Post descrie, pas cu pas, primele 20 de minute ale unui conflict între superputeri, cu atacuri devastatoare.

Conform simulării citate de Washington Post, totul ar începe cu lansarea unor rachete balistice intercontinentale nucleare de către un inamic nespecificat al SUA. În doar câteva minute, sistemele de avertizare timpurie americane ar detecta atacul, iar președintele ar fi informat.

În următoarele momente critice, liderul american ar trebui să ia o decizie cu consecințe globale. Ar avea la dispoziție „cartea neagră” cu opțiunile de contraatac și celebra „valiză nucleară”. Timpul ar fi extrem de scurt pentru a ordona o ripostă înainte ca rachetele inamice să lovească.

Simularea descrie în detaliu efectele catastrofale ale unui atac nuclear asupra capitalei SUA. Washington Post notează: „Clădiri, copaci și oameni și orice altceva într-o rază de câteva sute de metri de locurile exploziei ar fi vaporizate. Unda de șoc ar provoca daune grave la peste o milă distanță. Peste jumătate de milion de oameni ar putea muri instantaneu.”

În scenariul prezentat, președintele SUA ar ordona lansarea a 300 de rachete balistice intercontinentale, precum și pregătirea bombardierelor și submarinelor pentru atac. Astfel ar începe un schimb nuclear devastator între superputeri.

Peste 91 de milioane de oameni din Rusia, SUA și țările aliate NATO ar putea fi uciși sau răniți în trei ore după o singură cu bombă nucleară, arată o simulare mai veche realizată de Universitatea Princeton din Statele Unite.

Concluzia experților este clară: un conflict nuclear ar aduce distrugere globală ireversibilă, fără câștigători reali și cu foarte puțin timp pentru decizii ce ar putea salva planeta.

În acest context tensionat, comemorarea bombardamentelor de la Hiroshima și Nagasaki rămâne un avertisment puternic cu privire la pericolele armelor nucleare și necesitatea urgentă a dezarmării.

