Controlul a avut loc pe Autostrada A2, sensul spre Hanovra, în apropiere de Burg, în Saxonia-Anhalt. Pe tronsonul respectiv, limita fusese redusă la 60 km/h din cauza stării deteriorate a drumului.

Cea mai gravă abatere a fost înregistrată la un șofer care a trecut prin zona monitorizată cu 157 km/h, deși limita era de 60 km/h. Practic, acesta circula cu 97 km/h peste viteza permisă.

Pentru abaterea sa, șoferul riscă, potrivit catalogului german de sancțiuni, o amendă de 800 de euro, două puncte la Flensburg (sistem german de penalizare pentru încălcarea regulilor de circulație, gestionat de Autoritatea Federală de Transport Rutier) și suspendarea dreptului de a conduce timp de trei luni.

Vinerea trecută, Serviciul Central de Circulație și Autostrăzi din cadrul Inspectoratului de Poliție Magdeburg a efectuat un control al vitezei pe autostrada A2 în direcția Hanovra. Controlul a durat aproximativ cinci ore și jumătate.

În total, polițiștii au identificat 803 încălcări ale limitei de viteză. Limita de 60 km/h fusese instituită din cauza condițiilor periculoase ale carosabilului.

Printre cei sancționați s-au numărat și 53 de șoferi care circulau cu cel puțin 120 km/h.

Aceștia riscă amenzi de minimum 480 de euro, două puncte la Flensburg și o interdicție de a conduce timp de o lună.

Autoritățile germane atrag atenția că limitele de viteză impuse în zonele cu drumuri deteriorate sau în apropierea lucrărilor sunt stabilite pentru protejarea participanților la trafic.

Viteza excesivă crește distanța necesară pentru frânare și poate amplifica gravitatea unui accident, în special atunci când apar situații neprevăzute.

Reamintim că Germania are autostrăzi unde nu există limită de viteză, dar multe porțiuni au restricții de viteză temporare sau permanente.

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