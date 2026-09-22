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Constructorii secțiunii Cornetu - Tigveni a Autostrăzi A1 Sibiu - Pitești execută în aceste zile o operațiune de înaltă precizie pentru lansarea progresivă a tablierului metalic la Viaductul 23. Este vorba de o construcție impresionantă de 420 de metri lungime suspendată la 13 metri înălțime.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova anunță că au început lucrările de ansamblare și lansare progresivă a tablierului metalic pentru Viaductul 23, amplasat pe Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni a Autostrăzii A1.
Autoritățile au publicat marți, 22 septembrie, pe Facebook, imagini video care surprind una dintre etapele de lucru la Viaductul 23 – o structură importantă pentru Autostrada Sibiu - Pitești.
Viaductul are o lungime de 420 de metri, fiind alcătuit din 6 deschideri de câte 70 de metri, iar tablierul se află la o înălțime de aproximativ 13 metri. Structura metalică are o greutate totală de peste 3.600 de tone și traversează DJ 703H.
Operațiunea se desfășoară în două etape pentru fiecare sens de mers, printr-o succesiune de operațiuni adaptată configurației amplasamentului.
„În prima etapă, o parte a tablierului este asamblată în zona de montaj și apoi lansată progresiv peste pilele viaductului. După avansarea acestei porțiuni, în zona din spatele frontului de lansare este asamblată următoarea parte a tablierului, iar operațiunea continuă succesiv, până la atingerea poziției finale”, explică reprezentanții DRDP Craiova.
Lucrările sunt realizate de asocierea de constructori italieni și români Webuild - Tancrad.
Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești are o lungime de 37,4 kilometri și traversează un relief muntos și deluros dificil în zonele Văii Topologului și Văii Oltului.
Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, anunța, pe 8 septembrie, începerea lucrărilor de asfaltare pe un tronson experimental din cadrul secțiunii 3 Cornetu - Tigveni, parte a Autostrăzii Sibiu - Pitești. La acea dată, constructorii lucrau pe aproximativ 30% din șantier, în absența Acordului Revizuit de Mediu pentru o parte din loturile acestei secțiuni. Principalele lucrări sunt efectuate la: tunelul Poiana, 14 structuri (poduri și viaducte), respectiv terasamente.
În ansamblu, stadiul fizic al lucrărilor era de aproximativ 18%.
Contractul secțiunii 3 Cornetu - Tigveni este în valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA, fiind finanțat prin Programul Transport.