Constructorii secțiunii Cornetu - Tigveni a Autostrăzi A1 Sibiu - Pitești execută în aceste zile o operațiune de înaltă precizie pentru lansarea progresivă a tablierului metalic la Viaductul 23. Este vorba de o construcție impresionantă de 420 de metri lungime suspendată la 13 metri înălțime.

Operațiunea se desfășoară în două etape

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova anunță că au început lucrările de ansamblare și lansare progresivă a tablierului metalic pentru Viaductul 23, amplasat pe Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni a Autostrăzii A1.

Autoritățile au publicat marți, 22 septembrie, pe Facebook, imagini video care surprind una dintre etapele de lucru la Viaductul 23 – o structură importantă pentru Autostrada Sibiu - Pitești.

Viaductul are o lungime de 420 de metri, fiind alcătuit din 6 deschideri de câte 70 de metri, iar tablierul se află la o înălțime de aproximativ 13 metri. Structura metalică are o greutate totală de peste 3.600 de tone și traversează DJ 703H.

Operațiunea se desfășoară în două etape pentru fiecare sens de mers, printr-o succesiune de operațiuni adaptată configurației amplasamentului.

„În prima etapă, o parte a tablierului este asamblată în zona de montaj și apoi lansată progresiv peste pilele viaductului. După avansarea acestei porțiuni, în zona din spatele frontului de lansare este asamblată următoarea parte a tablierului, iar operațiunea continuă succesiv, până la atingerea poziției finale”, explică reprezentanții DRDP Craiova.

Lucrările sunt realizate de asocierea de constructori italieni și români Webuild - Tancrad.

Contract în valoare de peste 5,3 miliarde lei

Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești are o lungime de 37,4 kilometri și traversează un relief muntos și deluros dificil în zonele Văii Topologului și Văii Oltului.

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, anunța, pe 8 septembrie, începerea lucrărilor de asfaltare pe un tronson experimental din cadrul secțiunii 3 Cornetu - Tigveni, parte a Autostrăzii Sibiu - Pitești. La acea dată, constructorii lucrau pe aproximativ 30% din șantier, în absența Acordului Revizuit de Mediu pentru o parte din loturile acestei secțiuni. Principalele lucrări sunt efectuate la: tunelul Poiana, 14 structuri (poduri și viaducte), respectiv terasamente.

În ansamblu, stadiul fizic al lucrărilor era de aproximativ 18%.