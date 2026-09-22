Un șofer a avut parte de o surpriză uriașă după ce și-a lăsat mașina electrică la încărcat în parcarea aeroportului din Graz timp de două zile. Câteva săptămâni mai târziu, factura a ajuns la peste 2.000 de euro, din cauza modului în care a fost tarifată încărcarea, conform MeinBezirk.

Un locuitor din Graz a primit o factură de peste 2.000 de euro după ce și-a lăsat mașina electrică la încărcat în parcarea aeroportului din Graz, Austria, în timp ce plecase într-o călătorie de afaceri.

Șoferul și-a conectat mașina la o stație de încărcare înainte de plecare și a lăsat-o acolo timp de două zile. Când a primit factura lunară, a descoperit că pentru acea sesiune fusese calculată o sumă de aproximativ 2.000 de euro.

„Am fost complet surprins, mai ales că nu scrie nicăieri că ești facturat în funcție de timpul de încărcare”, a spus șoferul.

„Aeroportul a promovat explicit stațiile de încărcare la deschiderea lor ca fiind potrivite pentru pasageri, deoarece facturarea se bazează pe cantitatea de energie electrică percepută, nu pe timpul de încărcare.”, a mai adăugat acesta.

Aeroportul din Graz a explicat că stațiile din parcările P1, P0 și P5 sunt operate de Moon, iar cele din P2 de Apcoa.

În cazul stațiilor Moon, plata directă online presupune facturarea cantității de energie consumate, fără taxă de blocare.

Problema a apărut deoarece șoferul a folosit un card universal, iar furnizorul acestuia a calculat tariful în funcție de durata sesiunii.

„Dacă utilizatorul folosește un card de roaming, procesul de încărcare este facturat conform termenilor de utilizare ai cardului. Nici aeroportul, nici Moon în sine nu percep taxe de blocare”, a transmis aeroportul din Austria, potrivit MeinBezirk.

Deși aceste carduri oferă adesea un tarif fix negociat pe kWh, ele pot funcționa și în defavoarea clientului. În acest caz, contractul emitentului includea o taxă de ocupare de 1.000 de euro pe zi pentru staționare prelungită. Prin urmare, factura de 2.000 de euro a fost emisă de furnizorul cardului, nu de aeroport sau de operatorul local al stațiilor.

Astfel, cele două zile în care mașina a rămas conectată au dus la factura uriașă. Aeroportul subliniază că aceste informații sunt disponibile pe site.

Șoferul susține că informațiile privind tarifele ar trebui afișate direct la stația de încărcare.

„Dacă îmi conectez mașina și nu vreau să pierd zborul, nu am timp să caut informații pe site”, a spus șoferul.