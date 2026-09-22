Licitația organizată la Paris a adus adus aproape 1 milion de euro pentru obiectele personale ale regretatei actrițe Brigitte Bardot. Fondurile vor sprijini fundația sa pentru protecția animalelor, transmite agenția France Presse, citată de ERT.

O licitație organizată luni, 21 septembrie, la Paris pentru obiectele personale ale legendarei Brigitte Bardot a generat venituri neașteptate de aproape 1 milion de euro, depășind de 20 de ori estimările inițiale, potrivit casei de licitații Millon.

Printre cele 285 de articole scoase la licitație s-au numărat pălării de paie, ochelari de soare, haine, veselă și mobilier din locuințele actriței din Paris și Saint-Tropez.

Aproximativ 3.000 de ofertanți, atât din Franța, cât și din străinătate, au manifestat interes pentru aceste obiecte. Veniturile vor fi direcționate către fundația creată de Bardot în 1986 pentru protecția animalelor, iar o parte din sumă va ajunge la fiul său, Nicolas-Jacques Charrier.

„Brigitte Bardot a demonstrat din nou că este o alchimistă desăvârșită: a transformat o estimare de 50.000 de euro în aproape 1 milion de euro, incluzând comisioanele”, a declarat Alexandre Millon, licitatorul principal.

Un exemplu notabil din această vânzare este reprezentat de două zgărzi pentru câini, estimate inițial la 30 de euro perechea, care au fost achiziționate de un cumpărător rus pentru 9.400 de euro.

De asemenea, un autoportret al actriței a fost adjudecat pentru aproape 40.000 de euro, mașina sa de scris folosită pentru autobiografie pentru 4.634 de euro, iar două chitare au fost vândute pentru 8.600 și 1.900 de euro.

Trei jucării de pluș au atins suma de 2.200 de euro.

Ghyslaine Calmels, director general al fundației Bardot, a precizat că licitația continuă tradiția unei vânzări similare organizate de actriță în 1987. „Lupta ei continuă astăzi”, a adăugat Calmels.

Cu toate acestea, licitația a stârnit controverse. Bernard d’Ormale, ultimul soț al actriței, a criticat evenimentul, afirmând pentru AFP că este o lipsă de respect față de memoria lui Brigitte. Aceste obiecte ar fi trebuit păstrate ca parte din moștenirea ei”

El a subliniat că Bardot nu ar fi fost de acord cu această vânzare. Fundația a respins acuzațiile, menționând că vânzarea a fost aprobată în iunie de consiliul de administrație, când d’Ormale era încă președinte.

Disputa vine la scurt timp după ce d’Ormale a fost înlăturat din conducerea fundației, poziție pe care a ocupat-o de la decesul actriței în decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani.

Fundația Brigitte Bardot a găzduit până acum 13.000 de animale în cele patru adăposturi ale sale și în alte 150 de locații partenere. De asemenea, susține 350 de organizații din Franța și desfășoară activități în 70 de țări.

Brigitte Bardot este înmormântată în micul cimitir marin din Saint-Tropez, pe coasta Mediteranei, cu o priveliște uluitoare asupra Sainte-Maxime de-a lungul golfului, a masivului Esterel și a vârfurilor Munților Mercantour. Reporterii Libertatea a fost, astă-vară, la locul de veci al legendarei actrițe franceze.