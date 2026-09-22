Bursele elevilor pentru anul școlar 2026-2027: 450 de lei pentru merit și 300 de lei bursa socială

Elevii vor primi burse mai mari în anul școlar 2026-2027, conform Hotărârii nr. 738 din 18 septembrie 2026, publicată în Monitorul Oficial. Bursa de merit ajunge la 450 de lei lunar, iar bursele sociale și tehnologice la 300 de lei lunar, acordate inclusiv pe durata vacanțelor.

Elevii vor avea burse mai mari în anul școlar 2026-2027

Elevii vor beneficia de burse mai mari în anul școlar 2026-2027, conform Hotărârii nr. 738 din 18 septembrie 2026, publicată recent în Monitorul Oficial. Bursa de merit va fi de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și cele tehnologice vor avea un cuantum de 300 de lei lunar. Important, bursele sociale vor fi acordate și pe durata vacanțelor, așa cum s-a întâmplat și în anul precedent, informează Edupedu.ro.

Decizia reprezintă o schimbare față de propunerile inițiale ale Ministerului Educației, care intenționa să limiteze acordarea burselor sociale doar pe perioada cursurilor școlare.

„Bursele sociale vor fi acordate în continuare și în perioadele de vacanță”, a transmis ministrul Educației. Mihai Dimian a confirmat că Guvernul nu va reduce sprijinul financiar pentru elevi.

Ce burse primesc elevii în anul școlar 2026-2027

Hotărârea modifică doar două prevederi din Metodologia-cadru aprobată prin HG nr. 732/2025: cuantumul burselor și clarificarea statutului elevelor care revin la școală după naștere. În ceea ce privește bursele, articolul 6 prevede următoarele:

„Art. 6. — (1) Începând cu anul școlar 2026-2027, cuantumul burselor este:

a) pentru bursa de merit — 450 lei/lună;

b) pentru bursa socială — 300 lei/lună;

c) pentru bursa tehnologică — 300 lei/lună.”