Britanic, născut la Montevideo, Uruguay, în 1934 sub numele de Jorge Hill Acosta y Lara, el a plecat mai întâi în Argentina la vârsta de 21 de ani pentru a începe acolo o carieră în cinema sub numele de Jorge Hilton, apoi a ajuns în Italia, în 1963, atras de înfloritoarea industrie cinematografică de acolo.

A devenit celebru odată cu „Massacre Time” (1966), de Lucio Fulci. A obţinut din anul următor roluri principale, „The Colors of the Dark” (1972), regizat de Sergio Martino, şi „The Case of the Bloody Iris” (1972), de Giuliano Carnimeo. A mai apărut în „Double Game”, 1977, „Taxi Girl”, 1977, şi în „The Atlantis Interceptors” din 1983.

Va deveni un adevărat simbol al genului atunci când l-a intepretat pe pistolarul Halleluya în filmele lui Giuliano Carnimeo.

Numele său a fost asociat acestui gen cinematografic alături de alţi actori precum Terrence Hill, Franco Nero sau Giuliano Gemma, potrivit România tv.

