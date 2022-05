A murit Andrew Fletcher, membru fondator al trupei Depeche Mode. „Fletch” avea 60 de ani

Andrew Fletcher, clăpar și membru fondator al trupei Depeche Mode, a murit la vârsta de 60 de ani.

„Suntem șocați și plini de tristețe copleșitoare pentru moartea prematură a prietenului nostru drag, membru al familiei, și colegul de trupă Andy «Fletch» Fletcher”, au transmis colegii săi.

Cunoscut în timpul carierei sale mai ales sub porecla „Fletch”, Fletcher s-a născut în 1961 la Nottingham și s-a mutat la Basildon, unde la sfârșitul anilor 1970 a format trupa Composition Of Sound alături de Martin Gore și Vince Clarke.

Andrew Fletcher (dreapta), Martin Gore (mijloc) și Dave Gahan (stânga) | Foto: Hepta

Odată cu recrutarea cântărețului Dave Gahan, trupa și-a schimbat numele în Depeche Mode, iar cvartetul a continuat să se bucure de succes internațional la finalul anilor 1980 și în anii 1990.

Trupa a avut 14 albume de studio în top zece în Marea Britanie și succes în topurile internaționale cu hituri precum Enjoy The Silence, Personal Jesus și Just Cant Get Enough.

Depeche Mode a fost inclusă în Rock And Roll Hall Of Fame în 2020.

