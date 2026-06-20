O carieră dedicată râsului

James Burrows și-a câștigat renumele în spatele camerelor de filmat, regizând peste o mie de episoade din seriale de succes, inclusiv „Cheers”, „Taxi”, „Will & Grace” sau „Friends“, potrivit AP. Deși numele său a fost mai puțin cunoscut publicului larg, munca sa a marcat profund industria televiziunii.

„Când regizez un serial TV, încerc să ating acel punct optim în care cel mai bun scenariu se întâlnește cu cea mai bună interpretare și cea mai bună chimie între actori. Atingerea acelui moment exact generează cele mai dulci și mai durabile râsete”, a scris Burrows în memoriile sale, „Directed by James Burrows”, publicate în 2022.

Născut pe 30 decembrie 1940 în Los Angeles, James Burrows a crescut în New York, unde a făcut parte din Corul de Copii al Operei Metropolitane. Tatăl său, Abe Burrows, a fost un faimos scriitor și regizor de teatru, cunoscut pentru spectacolele de pe Broadway precum „Guys and Dolls”.

Urmând exemplul tatălui său, James a studiat regia la Yale School of Drama. Burrows a debutat în televiziune în 1974, la vârsta de 35 de ani, regizând episoade din seriale celebre precum „The Mary Tyler Moore Show” și „Laverne & Shirley”. A regizat 243 din cele 273 de episoade ale serialului „Cheers”, și a regizat toate cele 246 de episoade din „Will & Grace”. El a fost, de asemenea, responsabil pentru episoade-pilot ale unor seriale de succes precum „Two and a Half Men” și „The Big Bang Theory”.

Moștenire și impact

NBC, rețeaua care a difuzat multe dintre serialele regizate de Burrows, a transmis un mesaj emoționant: „Jimmy Burrows a fost omul din spatele cortinei. Știa cum să ne facă să râdem, ce butoane să apese și era un adevărat maestru în a scoate maximum din fiecare glumă. Pierderea sa pentru lumea comediei TV este de neînlocuit”.

Actorii Danny DeVito și Rhea Perlman, care au lucrat cu Burrows pe parcursul a 16 sezoane din „Taxi” și „Cheers”, l-au descris ca fiind „cel mai bun în meseria sa. Spiritul său pozitiv, energia inepuizabilă și munca sa neobosită au definit ce înseamnă să conducă un serial și să facă oamenii să râdă”.

Burrows este recunoscut pentru inovațiile sale în regia sitcomurilor, fiind printre primii care au extins utilizarea camerelor multiple în filmări. El a fost un maestru al portretizării legăturilor umane, fie că era vorba despre prieteni care se întâlnesc la barul „Cheers”, șoferii de taxi din „Taxi” sau tinerii care împart același apartament în „Friends”.

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