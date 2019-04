Atunci, B.N. a decis să ude pomii din fața curții sale cu conținutul dintr-o cisternă de la vidanjă. O vecină, deranjată de mirosul insuportabil și de faptul că apa a ajuns și în curtea ei, i-a zis să se oprească, a anunțat replicaonline.ro. În ciuda insistențelor femeii, bărbatul n-a băgat-o în seamă.

La un moment dat însă, acesta a îndreptat jetul spre femeie. Dincolo de „baia” cu dejecții, femeia a fost trântită de forța jetului. În cădere, ea s-a lovit foarte puternic cu capul de o poartă metalică.

A primit un an cu suspendare

Căderea i-a provocat acesteia leziuni care au necesitat pentru vindecare 4-5 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal al Serviciului Județean de Medicină Legală Constanța.

Martori la acest incident au fost soțul femeii și alt bărbat.

Instanța a audiat și martorii, dar și pe inculpat, stabilind că acesta este vinovat, motiv pentru care l-a condamnat la un an cu suspendare.

„Condamnă inculpatul B.N. pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art.91 NCP dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare cu termen de supraveghere de 2 ani stabilit potrivit art.92 NCP”, se arat[ ]n decizia judecătorilor.

