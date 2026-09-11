Prețurile carburanților au fost actualizate vineri, 11 septembrie 2026. În București, comparativ cu joi, benzina și motorina au rămas neschimbate în aproape toate marile rețele de benzinării. Doar Petrom a operat o nouă scumpire pentru ambele tipuri de carburant, potrivit Peco Online.

Șoferii care alimentează vineri, 11 septembrie 2026, găsesc puține modificări la pompă în București. După scumpirile din ziua precedentă, majoritatea rețelelor au păstrat aceleași tarife. Singura companie care a modificat prețurile este Petrom, unde atât benzina, cât și motorina s-au scumpit.

Cât costă benzina în București, vineri, 11 septembrie 2026

Prețul benzinei standard în București este cuprins vineri între 9,82 de lei/litru și 9,91 de lei/litru.

La MOL, benzina costă în continuare 9,88 de lei/litru, fără nicio modificare față de joi. Același preț este afișat și la Rompetrol, OMV și Lukoil, toate cele patru rețele păstrând tarifele din 10 septembrie.

La Socar, litrul de benzină rămâne 9,82 de lei, fără modificări față de ziua precedentă.

Singura schimbare apare la Petrom, unde benzina s-a scumpit cu 9 bani, de la 9,82 de lei/litru la 9,91 de lei/litru. Astfel, Petrom afișează vineri cel mai ridicat preț dintre marile rețele de benzinării din București.

Cea mai ieftină benzină din Capitală este disponibilă în continuare la Socar, unde litrul costă 9,82 de lei.

Cât costă motorina în București, vineri, 11 septembrie 2026

Motorina standard este comercializată în București la prețuri între 10,29 de lei/litru și 10,37 de lei/litru.

La MOL, motorina rămâne 10,35 de lei/litru, fără modificări comparativ cu joi. Același tarif este afișat și la Rompetrol. La OMV, prețul se menține la 10,34 de lei/litru, iar la Socar motorina costă în continuare 10,29 de lei/litru, cel mai mic preț dintre marile rețele din București.

La Lukoil, litrul de motorină rămâne 10,37 de lei, fără modificări.

Singura majorare este la Petrom, unde motorina s-a scumpit cu 9 bani, de la 10,28 de lei/litru la 10,37 de lei/litru. În urma acestei modificări, Petrom ajunge la același nivel de preț cu Lukoil și afișează unul dintre cele mai ridicate tarife pentru motorină din Capitală.

Motorina s-a ieftinit temporar de la 1 septembrie, după ce reducerea accizei a fost majorată de la 20% la 25%. Până pe 15 septembrie, acciza efectivă este de 2.103,22 de lei pentru 1.000 de litri de motorină standard.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 11 septembrie 2026

Potrivit platformei Peco Online, cea mai ieftină benzină din România costă 9,49 de lei/litru și este disponibilă la o stație Petrolium din municipiul Iernut, județul Mureș, pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, E60. Tot la stația Petrolium din Iernut este disponibilă și cea mai ieftină motorină din țară, la prețul de 9,99 de lei/litru.

În București, cel mai mic preț pentru benzină este 9,82 de lei/litru, iar pentru motorină - 10,28 de lei/litru, potrivit datelor Peco Online. În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită de la 9,79 de lei/litru, iar motorina de la 10,26 de lei/litru. În Timișoara, benzina pornește de la 9,79 de lei/litru, iar motorina de la 10,25 de lei/litru. La Iași și Constanța, benzina este disponibilă de la 9,82 de lei/litru, iar motorina - de la 10,28 de lei/litru.

Datele publicate de Peco Online arată că vineri, 11 septembrie 2026, prețurile carburanților au rămas neschimbate în aproape toate marile rețele de benzinării din București. Singura modificare a zilei este la Petrom, unde atât benzina, cât și motorina s-au scumpit cu câte 9 bani pe litru față de joi, 10 septembrie 2026.